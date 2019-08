Olimpija prekinila sežanski niz in se s tekmo več vrnila na vrh

Olimpija je uspešno prestala težko gostovanje pri borbeni ekipi Tabor Sežana , ki je do tega kroga veljala za najmanj gostoljubnega gostitelja v prvoligaški konkurenci. Na koncu pa so kljub temu, da so imeli zadnjih 12 minut igralca več, poln plen prepustili gostom, ki so se s peto zmago znova prebili na vrhu lestvice. Kraševci so prevladovali v prvih 15 minutah, toda Nejca Vidmarja niso ogrozili. Zato pa so v 17. minuti svoj prvi resen napad izpeljali Ljubljančani, Jan Andrejašič pa je v dvoboju z Arianom Renerjem žogo poslal mimo gola.

Po Asmirju Suljiću je Olimpija ostala še brez enega vezista, in sicer Gorana Brkića. Ta se je kot posojen igralec do konca sezone pridružil tekmecu iz prve lige kranjskemu Triglavu, pri katerem so že potrdili prihod 28-letnega srbskega vezista. Brkić je v karieri med drugim nastopal za OFK Beograd, Metalac in Zemun, poleti leta 2017 pa je odšel v Ljubljano k Olimpiji. Novi vezist bordo-belih je v času v Sloveniji osvojil obe najžlahtnejši lovoriki, dvakrat je postal pokalni, enkrat pa tudi državni prvak, vse to v dresu zeleno-belih. V taboru Olimpije pa so ostali tudi brez Harisa Kadrića, tega so do konca sezone posodili velenjskemu Rudarju.

Že v 18. minuti pa so domači povedli. RodrigueBongonguije prišel do žoge ob premalo odločnem Miralu Samardžiću, z desne podal pred gol, kjer je bil Stefan Stevanovićin na veselje polnih tribun v Sežani zadel za 1:0. Deset minut pozneje pa so gosti izenačili. Marko Putinčanin je z leve strani podal na drugo vratnico, kjer je Luka Menaloiz ostrega kota streljal z glavo in s pomočjo nasprotne vratnice dosegel svoje tretji gol sezone. V 35. minuti je novo nevarnost pred svojimi vrati preprečil Marko Ristićz izbijanjem žoge pred praznim golom. Do konca polčasa so imeli nekoliko več od igre zeleno-beli, a prave nevarnosti za Renerja ni bilo več.

Zato pa je bilo malce nevarneje v 48. minuti, ko je iz bližine streljal Ante Vukušić, a previsoko. Podobno priložnost je malo zatem na drugi strani zapravil Bongongui po nespretnem izbijanju Mackyja Bagnacka. V 57. minuti so Ljubljančani povedli, potem ko je najprej na desni strani Putinčanin oddal žogo do Stefana Savića, ta jo je poslal na kratko pred gol, kjer je bil Vukušić, ki je zadel petič v sezoni. Sledilo je novo obdobje prevlade gostov, ki so prišli do nekaj strelov, v 72 minuti je v kazenskem prostoru Olimpije preigraval Stevanović, a ga je Vidmar ukrotil, v 75. pa je s šestimi goli prvi strelec lige Predrag Sikimićiz ugodnega položaja zgrešil z glavo. V 78. minuti je bil po nešportni reakciji v boju s Stjepanom Babićempo drugem rumenem kartonu izključen Tomislav Tomić, malo zatem pa je zgrešil cilj Dino Stančić, kar je bila tudi zadnja priložnost tekme.

Izidi 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Tabor Sežana ‒ Olimpija 1:2 (1:1)

Stevanović 18.; Menalo 28., Vukušić 57.

RK: Tomić 79./Olimpija

POSTAVI

Bravo ‒ Triglav 1:0 (0:0)

Agboyi 59./11-m

RK: Križan 84./Bravo; Arh Česen 55., Kuhar 59., Gajić 87./vsi Triglav

POSTAVI

LESTVICA