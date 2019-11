Sikimić v sodnikovem podaljšku vzel krvavo potrebno zmago Rudarju

Rudar, ki ga je vodil nov strateg Andrej Panadić, je bil na pragu prekinitve niza brez ligaške zmage, ki traja od konca minule sezone. Vodil je še v 90. minuti, a nato zakrivil najstrožjo kazen, kar so nogometaši Tabor Sežane izkoristili za točko. Na drugi strani je Rudar, ki je sicer prekinil niz treh porazov, 16 tekem brez zmage. V tem pogledu so rekorderji v 1. SNL Jadran Dekani iz leta 1995 (30 tekem), Potrošnik Beltinci iz leta 2000 (20) ter Kalcer Radomlje iz leta 2017 (18).

TEKMA

Prvi polčas v vetrovni Sežani ni postregel z zadetki niti s prav veliko nevarnimi akcijami. Pri tem so bili sicer dejavnejši gostitelji, ki so najlepšo priložnost polčasa zapravili v 38. minuti, ko je Predrag Sikimićstreljal iz prve s približno desetih metrov, Tomaž Stopajnikpa se je izkazal z obrambo. Sicer pa je Sikimić precej manj nevarno z glavo meril že v 18. minuti, podobno nenevarna pa sta bila tudi Rodrigue Bongongui in Dominik Mihaljević. Pri Rudarju velja omeniti zgolj strel Dominika Radića iz 45. minute, ko je z roba kazenskega prostora žogo poslal mimo vrat.

Po zaspanem uvodu drugega dela pa so Velenjčani povedli s svojim prvim strelom v okvir vrat. V 65. minuti je Ivor Horvat žogo izbil le do Radića, ki je nato zadel s 13 metrov. Le malo po zadetku pa so Velenjčani ostali brez izključenega Marka Ćosića, ki je grobo zrušil Bongonguija. V 83. minuti so imeli Kraševci na voljo prosti strel z manj kot 20 metrov, Sikimić pa je žogo poslal malo čez gol. Še bližje golu je bil Marko Ristić v 88. minuti, ko je z leve strani z močnim strelom zadel vratnico. Že v sodniškem dodatku pa je David Hrubik pred svojimi vrati igral z roko po strelu Dina Stančiča, najstrožjo kazen pa je unovčil Sikimić, za katerega je bil to enajsti gol sezone. Slednji je poskusil tudi v četrti minuti dodatka s strelom malce z desne, izkazal pa se je velenjski vratar.

Izidi 16. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Tabor Sežana ‒ Rudar Velenje1:1 (0:0)

POSTAVI

Celje ‒ Triglav 4:0 (2:0)

Božić 17., Vidmajer 39., 64., Vizinger 89.

Bravo ‒ Maribor 0:1 (0:1)

Kronaveter 24.