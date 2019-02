Mertljev gol ob povratku in 'dvojček' Majcna za visoko zmago Triglava

Gorenjci, ki so tokrat med drugim igrali brez kaznovanega Gašperja Udoviča, so odlično odprli spomladanski del sezone. Na domačem igrišču so ugnali presenečenje jesenskega dela sezone Aluminij, ki je pozimi ostal brez treh nosilcev igre: Francesca Tahiraja, Roka Kidričain Erika Glihe. Kranjčani so z dvema goloma Luka Majcnain enim povratnika Aleša Mertljaprekinili niz štirih tekem brez zmage in šestih zaporednih porazov proti Kidričanom. Izbranci Oliverja Bogatinovapa so prekinili niz štirih zmag.

TEKMA

Kranjčani so na veselje domačih navijačev s 3:0 dobili že prvi polčas proti tretjeuvrščeni ekipi prvenstva. Ta je sicer prva opozorila nase, predvsem v deseti minuti, ko je sam pred Jalna Arkaprišel Matic Vrbanec, a žogo poslal malo mimo gola. Zatem sta bila neuspešna še Jure Matjašičin dvakrat Lucas Mario Horvat. V 31. minuti pa se je začela strelska predstava domačih. Novinec Ivan Crnovje žogo takrat podal nazaj na 18 metrov, od koder je povratnik na Gorenjsko Mertelj iz prve z nizkim strelom zadel za 1:0. Na 2:0 je povišal Majcen z bele točke v 43. minuti, odločitev za najstrožjo kazen pa je bila vsaj malce sporna, saj je Alen Krajncprekršek nad Kristjanom Arhom Česnom storil malce pred kazenskim prostorom.

A že nekaj trenutkov pozneje je Majcen dosegel povsem regularen gol za 3:0, ko je sprejel podajo Toma Žurge, stekel proti kazenskemu prostoru, se otresel Ivana Kontkain zadel z roba kazenskega prostora. Majcen je bil nevaren tudi v 58. minuti, ko je prišel do neoviranega strela manj kot deset metrov od gola, a je Matija Kovačić, ta je že v prvem polčasu zamenjal Luko Janžekoviča, žogo z nekaj težavami ukrotil. Gostje so v drugem polčasu prvič resneje zagrozili v 71. minuti, ko je z leve strani sprožil Matjašič, a žogo z diagonalnim strelom poslal malce mimo. Kidričani kljub temu, da so prevladovali v zadnjih minutah, niso bili blizu morebitnemu preobratu.

Izidi 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Triglav ‒ Aluminij 3:0 (3:0)

Mertelj 31., Majcen 43./11-m, 45.

POSTAVI

Maribor ‒ Mura 1:1 (0:0)

Tavares 62.; Maroša 52.

POSTAVI

Celje ‒ Gorica 4:3 (2:2)

Požeg Vancaš 7., 44., Vizinger 7., Brecl 38.; Velikonja 2., 54./11-m, Smajlagić 4.

POSTAVI

LESTVICA