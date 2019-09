Domžalčani s prvencem Vukliševića do prve zmage v sezoni

Domžalčani so šele sredi septembra vknjižili prvo ligaško zmago in se oddaljili od zadnjega mesta.

Domžalčani so končno okusili slast zmage v sezoni 2019/20. Po štirih porazih in neodločenih izidih so prvi polni izkupiček osvojili v gorenjski metropoli, odločilen gol pa je v 90. minuti dosegel Damjan Vuklišević. Izbranci gostujočega trenerja Andreja Razdrha, ki je pred desetimi dnevi zamenjal Simona Rožmana, so po svoji premierni zmagi v tej sezoni še bolj poglobili rezultatsko krizo Triglava. Kranjčani so po obetavnem uvodu v sezono doživeli že šesti poraz v nizu, pred nedeljskim obračunom so klonili proti Olimpiji, Muri, Sežani, Celju in Bravu.

Domžalčani so bolje pričeli tekmo v Kranju, prvo obetavno akcijo pa so izpeljali v deseti minuti, ko je Senijad Ibričićposlal globinsko podajo do Rauna Sappinena, vodilni zadetek gostov pa je v zadnjem trenutku preprečil domači vratar Jalen Arko. V uvodnih minutah malce "rezervirani" gostitelji so v 15. in 16. minuti dvakrat nevarno zagrozili prek prvega zvezdnika Luke Majcna. Napadalec "orlov" je najprej po podaji Davida Tijanića z leve strani streljal prek vrat, v drugem poskusu pa je njegov strel v zadnjem hipu zaustavil Tilen Klemenčič.

Preobrat Domžal in povratek Triglava

V 24. minuti so domači gledalci skočili na noge. Levje zasluge za vodilni gol si lasti Tilen Mlakar, ki je prodrl po levi strani in poslal uporabno podajo v gostujoči kazenski prostor, Majcnu pa iz bližine ni bilo težko zadeti za 1:0. Domžalčani so deset minut kasneje dosegli izenačujoči gol. Po prostem strelu Ibričića z leve strani je žoga prišla do Mateja Podlogarja, po njegovem prvem strelu je žoga zadela njegovega soigralca Sappinena, a se je žoga ponovno odbila do njega ter v jo drugem poskusu spravil v kranjsko mrežo.

V prvi minuti sodnikovega podaljška se je Majcen po podaji Žana Roglja znova znašel v lepi priložnosti, a je streljal mimo desne vratnice gostujočega vratarja Ajdina Mulalića. Gosti so podjetno začeli drugo polovico tekme, predvsem "vroč" je bil Sappinen. Njegov prvi poskus je v 48. minuti blokiral Žan Kumer, dve minuti kasneje pa je estonski napadalec izkoristil globinsko podajo Tamarja Svetlina in povišal na 2:1. Le dve minuti kasneje bi Domžalčani lahko povedli s 3:1, potem ko je Janez Pišek z 20 metrov zadel okvir vrat.

V začetku drugega polčasa dokaj neprepričljivi Kranjčani so v nadaljevanju vendarle prišli do sape, Filip Janković pa je v 57. minuti po kombinirani akciji in natančnem strelu z dvanajstih metrov zadel za 2:2. Razdrhovi varovanci so v 67. minuti znova nevarno zapretili, po predložku Svena Šoštariča Karića z leve strani se je po strelu Podlogarja izkazal domači vratar Arko. Domžalčani so v izdihljajih tekme vendarle dosegli zmago. Po kotu z desne strani je najprej Klemenčič zadel okvir vrat, žoga pa se je odbila do Vukliševića, ki jo je z močnim strelom "zabil" v kranjska vrata za končno zmago s 3:2.

Izidi devetega kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Triglav ‒ Domžale 2:3 (1:1)

Majcen 24., Janković 57.; Podlogar 34., Sappinen 51., Vuklišević 90.

Maribor ‒ Aluminij 2:1 (0:0)

Hotić 53., Kronaveter 67.; Leko 56.

Rudar Velenje ‒ Bravo 1:4 (0:2)

Trifković 89.; Matko 8., 21., Abdurahimi 65., Nukić 67.

