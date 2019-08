Mura z zmago v Kranju za hrbet vodilnima Aluminiju in Olimpiji

Muraši so prvi polčas v Kranju dobili z 2:0, prvenca v črno-belem dresu sta prispevala Klemen Šturm in Marin Karamarko.

Mura se je z drugo zmago v sezoni (ob tekmi manj) povzpela na začasno tretje mesto, potem ko so v Kranju večino dvoboja obvladovali Triglav in imeli ob koncu tudi priložnost za še izdatnejšo zmago. Domači pa so sicer imeli dobra obdobja, a so bili takrat premalo učinkoviti, da bi lahko iztržili kaj več. Prvi polčas so bolje začeli gostje, vratarja Luko Čadeža je v tretji minuti z nevarnim strelom preizkusil Amadej Maroša. Domači pa so šele v 20. minuti prišli do prvega strela proti vratom Mure, od daleč je sprožil David Tijanić.

TEKMA

V 22. minuti je domači vratar naredil veliko napako; izbijal je žogo, ki jo je kakšnih 35 metrov od gola ustavil Klemen Šturm. Sprva ni bilo videti, da bi lahko s take razdalje nevarno ogrozil vratarja, toda presenetil je ne najbolje postavljenega Čadeža, ki mu je žoga med rokama ušla v mrežo za Šturmov prvi gol v črno-belem dresu. Prejeti zadetek je vendarle spodbudil Kranjčane, da so zaigrali bolje. Toda prav nevarni niso bili, še največkrat je poskušal Tijanić, a je vratar Matko Obradović njegove poskuse ubranil, ali pa je žoga zletela mimo vrat.

Kranjčani blizu izenačenju, Bobičanec dokončal delo

Ob koncu prvega dela pa se je tehtnica spet nagnila na stran gostov: Luka Bobičanec je najprej za las zgrešil, že globoko v sodnikovem dodatku pa so po kotu z desne strani domači pozabili na Marina Karamarka, ki je z glavo meril natančno pod prečko za svoj prvi gol v novem klubu. A že na začetku drugega dela so domači pokazali, da se ne bodo predali. Že v prvi akciji so iztržili enajstmetrovko, po strelu Luka Majcna je z roko v kazenskem prostoru igral Karamarko in sodnik Slavko Vinčić je pokazal na belo točko. Zanesljivi strelec je bil Majcen.

Podobno kot v prvem polčasu so domači po zadetku prevzeli pobudo in bili 10-15 minut nevarnejši tekmeci. V 50. minuti je tako Tijanić meril tik ob vratnici, zaostanka pa Triglavu ni uspelo izničiti. Mura je po uri igre spet prevzela vajeti, muraši pa so domačega vratarja preizkušali s streli od daleč. Najprej Alen Kozar, v 65. minuti pa še Bobičanec. Slednji pa je v 78. minuti zadel po lepi akciji, ko je pobegnil obrambi po levi strani. Domači so bržčas pričakovali podajo v sredino, a je sam meril v daljši kot vrat in poskrbel za 3:1.

To je bil tudi zadnji gol na tekmi oziroma zadnji veljavni. Domači so sicer že v naslednji minuti odbito žogo spravili v gol, a je bil strelec Majcen pred tem v prepovedanem položaju, podobno pa je bilo pet minut zatem, ko je na drugi strani zadel Maroša, sodniki pa so tudi ta gol razveljavili. Izid bi se sicer lahko spremenil v zadnjih trenutkih tekme; najprej po strelu Fejsala Mulića, ko je bil v sodnikovem dodatku po prodoru povsem sam pred Čadežem, a je kranjski vratar njegov strel ubranil, pol minute pozneje pa je bil dobro postavljen še ob strelu Tomija Horvata, tako da je ostalo pri 1:3.

Izidi 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Triglav Kranj ‒ Mura 1:3 (0:2)

Majcen 47./11-m; Šturm 22., Karamarko 45., Bobičanec 78.

POSTAVI

Bravo ‒ Aluminij 0:1 (0:0)

Štor 49.

RK: Amuzie 82./Aluminij

POSTAVI

LESTVICA