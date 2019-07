Rudar z deveterico ostal brez točke v Kranju, Triglav tik pod vrhom

Čeprav Triglavani v dosedanjih dvobojih niso imeli prav veliko uspeha proti Rudarju, saj so na 30 prvoligaških tekmah dobili zgolj pet obračunov, pa so tokrat le povečali zbirko zmag proti "knapom". Velenjčani, ki so se v Kranju veselili kar devetkrat, so tokrat sicer kar dolgo držali korak z domačini v tekmi z veliko dogajanja in veliko streli, a na koncu sta se jim le poznala dva rdeča kartona. Triglav se je z drugo zmago povzpel pod vrh lestvice, Rudar pa po dveh remijih in porazu ostaja pri dveh točkah.

TEKMA

Prvi polčas je ponudil kar pestro dogajanje na Gorenjskem. Po 45 minutah so bili v vodstvu domači, ki so prvič zagrozili v 16. minuti, ko je Tomaž Stopajnikbrez težav ustavil poskus Elvedina Herićaod daleč. Povedli pa so v 22. minuti, ko je po podaji Kristjana Arha Česna z leve strani iz bližine zadel Luka Majcen. Slednji je svoj drugi zadetek sezone dosegel v 40. minuti, ko je unovčil najstrožjo kazen. To je s prekrškom nad njim zakrivil David Kašnik, ki je dobil tudi rdeči karton. Sicer pa so imeli domači še nekaj priložnosti, med drugimi je v 45. minuti David Tijanićsprožil z roba kazenskega prostora, velenjski vratar pa je bil na mestu. Precej dela je imel tudi domači čuvaj mreže Luka Čadež.

Kranjčani v 78. minuti le uspeli unovčiti občutno številčno prednost

Že v prvi minuti je dobil dvoboj z Rijadom Kobiljarjem, v 20. minuti je ustavil poskus Žige Škoflekaiz bližine, v 32. minuti je bil uspešnejši še od Milana Tučića, v 45. pa še od Dominika Radića. Škoflek je v 19. minuti iz ugodnega položaja slabo streljal in žogo poslal visoko čez gol, edini zadetek v prvem delu pa so gosti dosegli v 45. minuti, ko je Aljaž Kreflpodal z leve strani, Leon Črnčičpa je z glavo zadel za 2:1. V 47. minuti je z več kot 20 metrov poskusil Tilen Mlakar, Stopajnik pa je žogo odbil čez gol. Kljub igralcu manj so knapi izenačili v 55. minuti, ko je po podaji Radića sam proti golu stekel Tučić in na koncu matiral še Čadeža.

V 59. minuti je bilo vroče pred velenjskimi vrati, ko so bili v akciji Majcen, Victor Aliaga in Tijanić, a nikomur ni uspelo dovolj dobro streljati za novo vodstvo. V 68. minuti pa so Velenjčani doživeli nov hud udarec, saj je Škoflek dobil svoj drugi rumeni karton, tako da je na igrišču ostala le deveterica gostov. Kmalu sta sledila nenatančna poskusa Gorenjcev, v 78. minuti pa je Tijanić vendarle unovčil številčno prednost, ko je sprožil s 25 metrov in poskrbel za 3:2. Tudi on je dosegel svoj drugi gol sezone. V 85. in 87. minuti je Stopajnik ustavil še dva poskusa domačinov, v 89. minuti pa je Gašper Udovičza malo zgrešil cilj s strelom od daleč. Že v sodniškem dodatku je Majcen zapravil novo veliko priložnost, ko je iz bližine žogo poslal čez prečko.

Izida 3. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Triglav ‒ Rudar Velenje 3:2 (2:1)

Majcen 22., 40./11-m, Tijanić 78.; Črnčič 45., Tučić 55.

RK: Kašnik 39., Škoflek 68./oba Rudar

Celje ‒ Aluminij 0:0

