Preobrat Olimpije v Ljudskem vrtu: Tomić s prvencem junak zmajev

Mariborčani so bili zadnji, ki so pred tem premagali Olimpijo, tokrat pa so ostali praznih rok. Odločilni gol je prispeval Tomislav Tomić in tako poskrbel, da so zeleno-beli pod vodstvom Zorana Barišića še neporaženi. Hkrati pa je Ljubljančane vodilnim Štajercem približal na zgolj dve točki. Mariborčani so zasluženo dobili prvi polčas, saj so prevladovali v polju, imeli več strelov oziroma priložnosti in v 40. minuti tudi zadeli. Takrat je Dino Hotić pospravil v mrežo odbito žogo po izbijanju Dina Štigleca. Za Hotića, ki je zadel že na prvi medsebojni tekmi v Ljubljani, je bil to osmi gol sezone, s čimer se je na prvem mestu strelske lestvice izenačil s celjskim Rudijem Požegom Vancašem.

TEKMA

Sicer pa je že v prvi minuti Marko Šuler le za malenkost zgrešil s strelom z glavo, v 17. je bil premalo natančen Mitja Viler malce z leve strani, v 36. pa je s 15 metrov zgrešil še Marcos Tavares. V enajsti minuti je v kazenskem prostoru padel Luka Zahović, toda na razočaranje domačih navijačev je sodnik Matej Jug le odmahnil z roko. Na drugi strani je bila Olimpija najnevarnejša v 29. minuti, ko je Rok Kronaveter natančno meril, a zadel le vratnico. Takoj zatem je moral zaradi poškodbe iz igre. Malce pozneje so tudi Ljubljančani zahtevali najstrožjo kazen po prekršku Denisa Klinarja, a je Jug dosodil le prosti strel z levega roba kazenskega prostora.

Hitra udarca Olimpije, Ivačič ustavil Mlakarja

So pa Ljubljančani izenačili v 52. minuti, potem ko je Stefan Savić podal z leve strani, pred golom pa se je najbolje znašel Andres Vombergar in iz bližine dosegel svoj šesti zadetek v sezoni. Enajst minut pozneje je prebujena zeleno-bela ekipa povedla, potem ko je Tomić z 20 metrov z močnim strelom žogo poslal v zgornji kot mariborskega gola in dosegel svoj prvi gol v vseh tekmovanjih za zmaje. Po malce mirnejšem nadaljevanju je v 78. minuti nevarno znova zagrozil Maribor, in sicer prek rezervista Jana Mlakarja, ki je prišel v kazenski prostor, a nato izgubil dvoboj z Aljažem Ivačičem.