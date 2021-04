Bravo odščipnil točki še Domžalčanom

Nogometaši Brava in Domžal so se v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:0).

Potem ko je Bravo med tednom v zaostali tekmi z Olimpijo osvojil točko, je tak izkupiček vpisal tudi proti Domžalam, ki so pogrešale poškodovane Slobodana Vuka, Zenija Husmanija, Gabra Dobrovoljca in Tiborja Gorenca Stankoviča. Gosti so sicer precej več poskušali s streli, a se vseeno morali dvakrat vračati po zaostanku. Končni pritisk pa ni prinesel zanje želenega preobrata, tako da sta ekipi še naprej na četrtem (Domžale) oziroma šestem (Bravo) mestu.

icon-expand Senijad Ibričić je odigral celoten obračun. FOTO: Damjan Žibert

Prvi polčas je minil v malce odločnejši domžalski predstavi s kar nekaj (pol)priložnostmi. Gosti so v tretji in 17. minuti zagrozili prek Mattiasa Käita, v 12. prek Daria Kolobarića, v 23. pa še prek Senijada Ibričića, toda vsi ti poskusi so bili preslabi za vodstvo. V 40. minuti je z 20 metrov poskusil še Arnel Jakupović, a je bil, tako kot pri obeh Käitovih strelih, znova zbran Igor Vekić. Na drugi strani so domači prvo resnejšo akcijo izpeljali v 13. minuti, a je na koncu nenatančno meril Milan Tučić. Prav slednji pa je v 29. minuti žogo podal do Mustafe Nukića, ki je prišel v kazenski prostor, se znebil svojega čuvaja Tilna Klemenčiča in nato žogo mimo Ajdina Mulalića poslal v mrežo za 1:0. V 43. minuti je z močnim volejem iz bližine streljal Mitja Križan, a žogo za malo poslal čez prečko. Pritisk v uvodu drugega polčasa je Domžalčane nagradil v 56. minuti, ko je Jakupović poslal žogo v kazenski prostor, Kolobarić pa je nato opravil svoje in s strelom po tleh ukanil Vekića. To je bil deseti gol domžalskega napadalca v sezoni, s katerim je na drugem mestu med strelci.

Toda domači so že v 57. minuti spet povedli, takrat je Nukić podal v kazenski prostor do Tučića, ki je bolj ali manj neoviran matiral še Mulalića. V 60. minuti je na drugi strani močno streljal Benjamin Markuš, toda izkazal se je Vekić. A slednji je vendarle v 69. minuti znova moral po žogo v mrežo, po lepi Jakupovićevi podaji v osrčje kazenskega prostora je iz prve za 2:2 zadel Matej Podlogar. V 79. minuti je moral Vekić posredovati po strelu Andraža Žiniča, tudi sicer so še naprej več poskušali gosti, ki so imeli približno trikrat več strelov proti vratom tekmeca, a so domači zdržali vse napade. Prva liga, izid:

Bravo - Domžale2:2 (1:0)