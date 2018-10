Hat-trick Savića in visoka zmaga Olimpije v Banjaluki

TrenerZoran Barišić je v Ljubljani pustil nekatere igralce, ki so v dosedanjem poteku sezone igrali največ, v prvo postavo pa je uvrstil tiste, ki so doslej igrali manj. Prvo priložnost na tekmi so na mestnem stadionu v Banjaluki videli v 10. minuti. Takrat je po desni strani odlično prodrl Kingsley Boateng, preigral dva domača branilca, gol pa mu je preprečil domači vratar, ki se je izkazal z lepo parado. V 23. minuti je bil razpoloženi Boateng vpleten v novo akcijo. Boateng in Eric Boakye sta kombinirala po desni strani, mladi bočni branilec je žogo na strel namestil Antoniu Lukanoviću, ki je bil za las nenatančen. Boateng je znova zapretil v 29. minuti, tudi v tem primeru je kombiniral z Boakyejem, znova se je izkazal vratar Borca. Slednji pa je bil brez moči deset minut pred koncem prvega polčasa. Mario Jurčevićje potegnil v sredino in odlično našelIvana Lendrića, ki si je žogo zaustavil in namestil na strel, nato pa neubranljivo zadel ob vratnici za vodstvo Ljubljančanov.