Majcen z dvema goloma zagotovil zmago Triglavu

Kranjčani so po treh porazih v nizu končno okusili slast zmage na prvoligaški sceni, na kolena pa so spravili v zadnjem času zelo vroče tekmece iz Murske Sobote. Ti so pred gostovanjem v gorenjski prestolnici na zadnjih petih tekmah dosegli štiri zmage in en neodločen izid, po današnjem porazu pa zapravili idealno priložnost, da se zavihtijo na tretje mesto prvenstvene lestvice.

Prekmurci so odločno začeli obračun v gorenjski prestolnici. Pobuda je bila na njihovi strani, najbolj aktiven pa je bil Alen Kozar, ki je v 7. in 10. minuti sprožil močna strela z razdalje, a njegova poskusa nista bila dovolj natančna. Nato je v kranjskem športnem centru nastopilo krajše zatišje, igra je v glavnem potekala med obema kazenskima prostoroma, v 27. minuti pa so nogometaši iz Murske Sobote vendarle dosegli vodilni gol. Levji delež je opravil Nino Kouter, ki je z desne strani poslal oster in natančen predložek do Luke Šušnjare, ta pa je iz neposredne bližine po strelu z glavo zadel za 1:0.

Le dve minute kasneje so varovanci gostujočega trenerja Anteja Šimundže izpeljali novo obetavno akcijo, strel Kozarja z roba kazenskega prostora pa je za las zletel mimo vrat domačega vratarja Jalna Arka. Sobočani so tudi v končnici prvega polčasa imeli vse niti igre v svojih nogah, vseskozi so ogrožali kranjska vrata, najbolj nevarno akcijo pa so uprizorili v 39. minuti, ko se je po bliskovitem (pol)protinapadu v sijajni priložnosti znašel Kouter, po njegovem strelu pa se je izkazal Arko.