'Upam, da moji Ljubljančani ne berejo intervjuja, toda po tej sezoni odhajam'

"Gor me drži entuziazem in želja po uspehu, spoštovanje ljudi s katerimi delam. To so v prvi vrsti navijači in igralci. dokler bom to imel, bo prisotna tudi energija, da grem naprej," je v daljšem intervjuju za banjaluške medije, njegova Olimpija se je pred dnevi mudila v teh krajih in odigrala tudi prijateljsko mednarodno tekmo z borcem in jo visoko dobila (4:0). Mandarić, ki je pred kratkim praznoval 80. rojstni dan je obljubil finančno pomoč Borcu. "Prav lahko se zgodi, da bo kateri izmed nogometašev, na katere trener Zoran Barišić ne računa v prvi vrsti, že v zimskem prestopnem roku prišel v Banjaluko in zaigral za Borac."

"Rad bi povedal naslednje. Lastniki kluba so vedno navijači, to sem rekel vsem predstavnikom klubov v preteklosti kjer sem deloval." Belgijski Charleroi, francoska Nica, angleški Portsmouth, Leicester in Sheffield Wednesday so bile Mandarićeve "destinacije", pred prihodom v Ljubljano. "Navijači so bili pred prihodom v klub in ostali bodo tudi po mojem slovesu. Brez njih nisem in ne bi mogel narediti ničesar. Navijači morajo biti enotni, morajo biti podporniki v pravem pomenu besede in še enkrat ponavljam, oni so pravi lastniki kluba," je za mondo.ba še dejal izkušeni poslovnež, ki je morda že odkril koliko časa namerava biti v Olimpiji. "Upam, da "moji" iz Ljubljane ne bodo prebrali tega intervjuja. Ko sem prihajal v tabor Olimpije sem obljubil, da bom klubu povrnil nekdanji ugled in nanizal dobre rezultate. da bo klub vreden spoštovanja v širši regiji. Mislim, da smo v tej nameri uspeli. Lahko vam zaupam, da je to verjetno moja zadnja sezona med zeleno-belimi. Želim osvojiti še eno prvenstvo in narediti korak naprej v Evropi."