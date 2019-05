Maribor proslavil 15. naslov državnega prvaka, naslednji izziv kvalifikacije Lige prvakov

Novopečeni državni prvaki so odigrali še zadnjo domačo tekmo v tej sezoni. Na veselje navijačev so jo končali z zmago proti zadnjeuvrščenemu Krškemu in po zmagi proslavili 15. naslov prvaka, pri tem so rekorderji, saj so drugi klubi skupaj zbrali 13 zvezdic. Nogometaši Maribora so po zmagi proti Krškemu prejeli pokal za zmagovalca, na tekmi proti Krškemu je oba gola dosegel Luka Zahović in se na vrhu lestvice strelcev PLTS izenačil z Rokom Kronavetrom. Mariborčani ne bodo imeli veliko časa za počitek, saj jih že kmalu čakajo evropski nastopi in kvalifikacije za Ligo prvakov.

Maribor je bil pred sezono 2018/19 prvak še v sezonah 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 in 2016/17. V prejšnji sezoni so krono za kratko predali Olimpiji, ki je bila sicer tudi letos najhujši tekmec, a preveč pretresov v in ob ekipi ni dovolilo pravega boja z vijoličnimi.

Mariborčani, od katerega se je danes poslovil srednji branilec in nekdanji slovenski reprezentant Marko Šuler, so na drugi strani večinoma relativno mirno krmarili po slovenskih zelenicah, ne nazadnje so bili izbranci Darka Milaniča ves čas na prvem mestu lestvice, izjema je bil le drugi krog, ko so njegovo mesto zavzele Domžale.