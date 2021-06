Stefan Petrović podpisal novo pogodbo z Olimpijo

Gre za Stefana Petrovića, ki je imel v lanski sezoni precejšnje težave z zdravjem. Zbolel je za mononukleozo, zaradi česar je veliki up zmajev izgubil kar nekaj časa in izpustil številne treninge, ta mesec pa bi mu pogodba potekla.



A predsednik kluba Milan Mandarić še vedno verjame v 20-letnega krilnega napadalca, zaradi česar mu je ponudil novo pogodbo in mu tako izkazal veliko podporo. Otrok Olimpije bo tako vsaj še eno leto ostal v Stožicah, Petrović pa nad to potezo vodstva kluba ni skrival zadovoljstva, hkrati je za izkazano zaupanje zelo hvaležen vsem vpletenim.