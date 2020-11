Maribor do (srečne) zmage v Šiški

Nogometaši Maribora, ki so za dlje časa izgubili tako Nemanjo Mitrovića (poškodba) kot Martina Milca (kršitev protidopinških pravil), so prišli do tretje zaporedne zmage in se zadržali na vrhu prvenstvene lestvice. Na drugi strani je Bravo, ki je zadnje minute igral z igralcem več, še na peti tekmi zapovrstjo ostal brez zmage, čeprav je imel 17 strelov, a večina od teh je bila precej nenatančna. V prvem polčasu je bil v celoti gledano Maribor za malenkost boljši, čeprav sta imeli obe ekipi svoja konkretnejša obdobja. Povedli pa so domači, in sicer v 12. minuti, ko jeAlmin Kurtović s prostega strela podal v kazenski prostor, David Brekalo pa je z glavo žogo vrnil doRoka Maherja, ki je streljal z glavo. Ažbe Jug je žogo odbil, toda le do Mustafe Nukića, ki jo je nato iz bližine pospravil v mrežo. Šest minut pozneje so Štajerci izenačili. Najprej je v kazenskem prostoru streljal Špiro Peričić, Igor Vekić je strel obranil, nato je še enkrat posredoval po poskusu Roka Kronavetra, žogo je nato pred golovo črto za trenutek še zadržal tudi Kurtović, a jo je na koncu Rudi Požeg Vancašzbezal v mrežo za 1:1. Domači so sicer v prvem polčasu imeli še eno lepo priložnost, ko je Martin Kramarič z ugodnega položaja iz bližine zgrešil cilj, kmalu zatem je na drugi strani Žan Kolmanič poslal lepo podajo z leve strani v osrčje kazenskega prostora Brava, tam pa jeJan Mlakar s strelom z glavo poskrbel za vodstvo gostov.

V drugem polčasu je bilo uvodoma manj razburjenja – z izjemo strela Požega Vancaša ni bilo posebej nevarno pred enimi ali drugimi vrati. Domači so imeli na voljo kar nekaj prekinitev, a tudi iz teh jim ni uspelo ogroziti vratarja Juga. V 73. minuti pa je od daleč na drugi strani streljal Alexandru Cretu, Vekić pa je z nekaj težavami ukrotil žogo. V 81. minuti je do novega strela prišel Nukić, Jug pa je bil na mestu. Minuto zatem so Štajerci ostali brez Blaža Vrhovca, ki je zaradi prekrška nad Ogrincem prejel svoj drugi rumeni karton in moral predčasno iz igre. Kljub temu je v 84. minuti pri Mariboru znova streljal Mlakar, a žogo iz kazenskega prostora poslal malo mimo vrat. Nino Žugelj je bil nato nenatančen pri Bravu, ki je sicer poskušal prebiti obrambo gostov, toda ni šlo, tako da je ostal praznih rok. Že v peti minuti sodniškega dodatka bi lahkoJan Repas še potrdil zmago gostov, vendar je bil njegov strel le malce premalo natančen.

Izid:

Bravo – Maribor 1:2(1:2)

Nukić 12.; Požeg Vancaš 18., Mlakar 42.

RK: Vrhovec 85.