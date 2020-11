Padel Bravo: Vršič z golom v končnici Kopru prinesel vse tri točke

Koprčani so se z zmago proti Bravu vsaj začasno povzpeli na vrh prvenstvene lestvice. Mož odločitve je bil Dare Vršič , ki je v zadnjih minutah priigral najstrožjo kazen in jo sam tudi uspešno izvedel za osmo zaporedno koprsko tekmo brez poraza. Bravo, ki je pogrešal kaznovanega Žana Trontlja , je na drugi strani ostal pri treh zmagah, zadnjo je dosegel v šestem krogu. Prvi polčas dolgo časa ni ponudil posebej razburljive predstave, pa čeprav se je v koprsko vrsto po lažji poškodbi vrnil prvi "kreator" Dare Vršič. Domači so vse do zadnjih minut sprožili le en strel, pa še ta poskus Maksa Barišića z 20 metrov je bil šibak in premalo natančen. Na drugi strani je bil pri Bravu najaktivnejši Martin Kramarič , ki je tako v 22. kot 27. minuti prišel do ugodnega položaja za strel, a obakrat, prvič malce zunaj kazenskega prostora, drugič pa malce znotraj, žogo poslal malo mimo vrat. V 41. minuti je povsem neoviran z glavo slabo streljal tudi Nino Žugelj .

So pa Koprčani v 44. minuti unovčili prekinitev. Domači so izvedli prosti strel na desni strani, žoga je prišla v osrčje kazenskega prostora, kjer se je po srečnem odbitku znašla na glavi Žana Žužka, ki jo je v loku poslal čez Igorja Vekića v mrežo. Po dokaj mirnem uvodu v drugi del, v katerem tudi ni bilo pravih priložnosti, so gosti prišli do izenačenja v 61. minuti, ko je z volejem s približno desetih metrov zadel Rok Maher. Tri minute zatem so na drugi strani Koprčani po zmedi zbezali žogo v mrežo, a so sodniki nov zadetek Žužka razveljavili zaradi prepovedanega položaja. V 68. minuti je Kramarič sam pred golom slabo zadel žogo ob poskusu voleja, malce zatem pa je novo priložnost Ljubljančanov zapravil Žugelj. Tudi Koprčani so po kotu z leve strani prišli do svoje priložnosti v 71. minuti, a Claudiu Spinelliju ni uspelo žoge usmeriti v mrežo.

Deset minut zatem sta se v obetavnih položajih za vodilni zadetek znašla Marko Pejić in Spinelli, a je prvemu strel v zadnjem trenutku blokiral Vanja Drkušić, drugi pa je s strelom z glavo zgrešil cilj. Le nekaj trenutkov zatem pa je David Brekalov kazenskem prostoru za dres povlekel Vršiča, tako da so sodniki pokazali na belo piko, z nje pa je prav Vršič zadel za 2:1, ko je žogo z močnim strelom poslal pod prečko. Tik pred koncem je novo izenačenje preprečil Vargić, ko je odbil žogo po prostem strelu Luke Žinka, nato pa v zmedi pred vrati še pravočasno ujel žogo pred golov črto.

Koper bo v 14. krogu v soboto gostoval v Murski Soboti, Bravo pa bo dan pozneje gostil Celje.

Izida, PLTS, 13. krog:

Koper - Bravo 2:1(1:0)

Žužek 44., Vršič ; Maher 61.

Gorica - Mura