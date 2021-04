Mura poražena v Sežani

Nogometašem Mure je bila Sežana eno najljubših gostovanj. Na Krasu Prekmurci niso izgubili že 21 let, pred tokratno tekmo so bili neporaženi na 11 zaporednih prvenstvenih ali pokalnih tekmah. A serija se je zdaj končala, končala pa se je tudi serija Taborja, ki pred tem na domačem igrišču ni zmagal na zadnjih petih tekmah. Velik vpliv na to je imela izključitev Murinega branilca Dragana Lovrića, to se je zgodilo v tretji minuti drugega dela. Muraši, ki so pred tekmo v Sežani trikrat zapored remizirali, so se zavedali priložnosti, da se drugouvrščenemu Mariboru z zmago lahko približajo na vsega točko. Tekmo so začeli napadalno, Luka Bobičanec je zapravil prvo priložnost. Hrvat v dresu Mure je akcijo svoje ekipe zaključil tudi v 16. minuti, ko je zadel Klemna Nemaniča, toda na žalost domačih se je žoga odbila do Žana Karničnika na desno stran kazenskega prostora, ta pa je ob nespretnem posredovanju vratarjaJana Koprivca Muro popeljal v vodstvo. Sežanci so hitro odgovorili. Že pet minut pozneje so izenačili, potem ko jeAldair lepo preigraval na levi strani, poslal žogo v sredino, točno na glavo Dinu Stančiću, ki je žogo s strelom od tal poslal v mrežo. Do odmora je bila nato igra enakovredna, nekoliko nevarnejši so bili gostitelji, Antonio Azinovićje v 30. minuti po kotu streljal z glavo. Nevarno v kazenskem prostoru gostov je bilo tudi deset minut pozneje, a so se domači takrat preveč zapletali in niso prišli do pravega strela.

V 48. minuti so gosti ostali brez Dragana Lovrića, ki si je zaradi prekrška prislužil drugi rumeni karton in moral zapustiti igrišče. Zato pa so imeli srečo s sodniško odločitvijo deset minut pozneje, ko je Stančić spet z glavo dosegel gol, a so sodniki ocenili, da je pred tem podajalcuLeonu Severju žoga ušla izven igrišča. Sever se je v 67. minuti odločil za prodor ter strel od daleč, žoga je zletela čez gol, v 73. minuti ga je posnemal Antoine Makoumbou. Sežančani so imeli ob številčni tudi terensko premoč, vendar posebej nevarni niso bili, v 79. minuti pa so vendarle prišli do vodstva. Karničnik je v kazenskem prostoru spotaknil Kristosa Rovasa, ki je le malo pred tem vstopil na igrišče, Grk pa je kar sam uspešno izvedel najstrožjo kazen.

To pa še ni bilo vse kar se tiče golov, domači so do konca dosegli še en gol, po kotu je bil v kazenskem prostoru spet najvišji Azinović, za razliko od svoje prve priložnosti je bil njegov strel z glavo bolj natančen.

V naslednjem krogu bo Mura gostila Olimpijo, CB Tabor Sežana pa bo gostoval pri Aluminiju.

Izidi, PLTS, 29. krog:

CB24 Tabor Sežana - Mura3:1(1:1)

Stančič 21., Rovas 80./11-m, Azinović 87.; Karničnik 16.



Olimpija - Koper



Gorica - Bravo