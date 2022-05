Maribor po zanesljivi zmagi v Prekmurju do 16. naslova

Koprčani so imeli pred tekmo proti Bravu v Ljubljani na tabli v slačilnici zapisano zgolj eno besedo: "Zmaga". Ljubljančani namreč v Spodnji Šiški niti ob neodločenem rezultatu ne bi postali prvaki. Podobno kot na ponedeljkovi predzadnji tekmi sezone proti Radomljam so si Primorci že v prvem polčasu pripravili več kot dovolj priložnosti za uresničitev svojih želja. Tako kot takrat so tudi tokrat vse zapravili.

Odlična predstava Mariborčanov se je nadaljevala in v drugem polčasu sta sledila nova zadetka. Martin Milec je bil natančen v 47. minuti, sedem minut pozneje pa je zadel tudi Ognjen Mudrinski. Avtogol Nemanje Mitrovića ni pokvaril slavja gostujočih igralcev in navijačev, saj je Maribor že 16. postal državni prvak. Bravo je na domačem stadionu brez težav zadržal jalove poskuse Koprčanov in po remiju (0:0) so Primorci ostali na drugem mestu.