Celjani po zmagi proti Novogoričanom spet drugi na lestvici

Novogoričani vse od 9. kroga čakajo na tretjo zmago sezone, kaj lahko se zgodi, da bodo po tem krogu na zadnjem mestu lestvice. Tokrat so jih premagali Celjani, potem ko so v vsakem polčasu dosegli po en zadetek. Celje se je z osmo zmago vsaj začasno povzpelo na drugo mesto. Potem ko prvih 20 minut ni ponudilo posebej razburljive predstave, v kateri so bili posebej Celjani dokaj anemični, pa so gosti, ki so igrali brez kaznovanega Denisa Popovića, povedli v 22. minuti. Takrat je Charles Ikwuemesi žogo z leve poslal v osrčje kazenskega prostora, kjer so jo goriški branili le gledali, tako da je končala pri Ninu Koutru, ki jo je iz bližine poslal v mrežo. V 28. minuti je imel celjski napadalec Ikwuemesi priložnost za podvojitev prednosti, ko je po globinski podaji sprožil malce z desne strani kazenskega prostora, Uroš Likar pa je žogo odbil. V 31. minuti se je na drugi strani Jošt Urbančič opozoril nase s preigravanjem po levi strani in strelom, ki ga je Matjaž Rozman obranil, a je bil goriški nogometaš pred tem v prepovedanem položaju. Tri minute pozneje je imel pri Celju izjemno priložnost Aljoša Matko, a je s šestih, sedmih metrov žogo poslal visoko čez gol.