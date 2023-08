Tekma Koper – Rogaška odpovedana zaradi birokratskega zapleta

Pravila namreč velevajo, da mora vsaka ekipa imeti v kadru za tekmo osem doma vzgojenih igralcev, Rogaška pa jih je imela sedem, tako da je obračun odpovedan. O razpletu tekme bodo odločali za zeleno mizo. Domnevno bo ta registrirana s 3:0 v korist Kopra, uradno pa bo vodstvo tekmovanja odločitev sporočilo v prihodnjih dneh. Na odpoved so se na družbenih omrežjih odzvali pri Rogaški, kjer menijo, da je bila tekma neupravičeno odpovedana. " Pretekli krog proti Mariboru smo odigrali z enakim številom (10) slovenskih igralcev, kot smo jih prijavili za predvideno današnjo tekmo v Kopru. Še več, trije igralci, ki po mnenju delegata ne ustrezajo pravilu, so na tekmi proti Mariboru ustrezali. To je potrdil delegat tekme na sami tekmi in tudi komisija NZS, ki je tekmo ustrezno registrirala ," je zapisal športni direktor Rogaške Nino Ivačič .

"Ker je za nas odločitev NZS edini pravilen podatek, smo za današnjo tekmo prijavili iste igralce, toda pravila so se očitno spremenila. Ob tem poudarjamo, da po mnenju Nogometne zveze Slovenije naša dva igralca, stara 16 let in 17 let, ki od sedmega leta starosti neprekinjeno igrata v našem klubu in jima dajemo priložnost na prvoligaškem prizorišču, ne ustrezata kriteriju slovenskega igralca in imata enak status kot naš igralec iz Jamajke," je dodal. Pri Rogaški tako pričakujejo delegiranje tekme v poznejšem terminu in povračilo stroškov obema ekipama s strani NZS.