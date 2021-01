Neymar zbada, Gonzalez odgovarja: Smeti je treba odnesti

Po vodilnem zadetku Maura Icardija v prvem polčasu je Neymar tekmo odločil z enajstmetrovko v 85. minuti, potem ko je 20 minut prej zamenjal Angela Di Mario in je v kazenskem prostoru prekršek nad Icardijem storil Yohann Pele . Razigrani in zaradi dogodkov s prve medsebojne (ligaške) tekme v sezoni tudi zelo motivirani Neymar, ki je bil po prerekanju z Alvarom Gonzalezom izključen, Španca pa je pozneje obtožil rasizma, je zmago nad velikimi rivali, za katere je častni gol dosegel Dimitri Payet v 89. minuti, proslavljal še dolgo v noč.

Neymar je zacelil poškodbo gležnja, zaradi katere ni igral od sredine decembra, in prvič zaigral pod taktirko novega trenerja pri Paris Saint-Germainu Mauricia Pochettina . Argentinec je le nekaj dni po vrnitvi v pariški klub, katerega barve je nekoč branil kot branilec s kapetanskim trakom, proslavljal svojo prvo lovoriko v trenerski karieri, na katero je zaman čakal na klopi Espanyola, Southamptona in Tottenhama.

"Hej, ti si Alvaro, kajne?" je Gonzalezu prek Twitterja s svojo nasmejano podobo sporočil Brazilec, Španec pa mu ni ostal dolžan in ob fotografiji svojega grobega prekrška nad Neymarjem, čigar glave se je lotil kar z obema rokama, pripisal: "Starši so me naučili, da je potrebno vedno odnesti smeti. Gremo OM, vedno."

Gonzalez vrača udarec: 'Vedno je potrebno odnesti smeti' To je bilo razvidno tudi iz objav na družbenih omrežjih, saj je Neymar Gonzalezu in soigralcem z obrestmi vrnil za posmehovanje po zadnjem derbiju v Parizu. Sporočilo je namenil tudi Payetu, in sicer poseben videoposnetek na Instagramu, na katerem je objavil Marseillov dres ki ga je nato ob miganju s kazalcem umaknil in tako pokazal dres PSG s kolajno, namenjeno zmagovalcem superpokala.

'Zaradi mene si zaslovel'

Neymar je odgovoril, da so ga "pozabili naučiti, kako osvajati naslove", Gonzalez pa mu je vrnil s fotografijo legendarnega brazilskega napadalca Peleja s pokali za naslov svetovnega prvaka in ji pripisal, da bo "vedno v senci kralja". V izmenjavi sporočil, ki naj bi trajala do pete ure zjutraj, je nato Neymar zaključil: "In ti si v moji (senci, op. a.), zaradi mene si zaslovel. Ni za kaj, fenomen."

Gonzalez se je na vse skupaj odzval v oddaji El Chiringuito španske televizije MEGA, kjer je zatrdil, da je spet pokazal, da je veliko inteligentnejši od brazilskega zvezdnika.

"Kot se videli, se provokacije nadaljujejo. Na koncu koncev je samo ena oseba izpadla neumno. Po podelitvi pokala je nadaljeval s provokacijami. Jaz sem ostal zbran in mu poslal še en tvit. Ko je neka oseba precej manj inteligentna od tebe, je to zelo lahko predelati, in to v vseh vidikih življenja,"je filozofsko dejal Gonzalez.

