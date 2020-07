Prva okrepitev po naslovu: V Celje prihaja nekdanji nogometaš Sarajeva

Mićo Kuzmanović je bil v minuli sezoni član Rudar Velenja, ki se je brez zmage poslovil od elite. Na 27 tekmah je dosegel pet zadetkov in eno asistenco. 24-letnik se je v preteklosti dokazoval predvsem v domovini, kjer je med drugim oblekel tudi dresa banjaluškega Borca in FK Sarajeva.

Krilni nogometaš, ki se najbolje znajde na levi strani napada, je v sezoni 2018/2019 nastopal za belgijskega prvoligaša Royal Excel Mouscron, a prave priložnosti ni dobil. Na sedmih tekmah je zbral vsega 74 minut, med strelce ali asistente pa se mu ni uspelo vpisati. Bil je tudi član vseh mlajših selekcij Bosne in Hercegovine. V ekipi do 21 let je zbral 12 nastopov in tri gole.