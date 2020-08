Prva okužba tudi v slovenski ligi: pozitiven primer v Domžalah

Iz tabora Domžal so sporočili, da je ob začetku priprav na novo sezono v njihovih vrstah prišlo do pozitivnega primera na koronavirus. Do ponedeljka so tako odpovedane vse aktivnosti članskega moštva, nogometaši prve ekipe pa morajo v samoizolacijo.

icon-expand Matej Oražem verjame, da jim bo okužbo uspelo zajeziti. FOTO: Damjan Žibert "V klubu vse od ponovnega zagona izvajamo številne preventivne ukrepe in ravno to nam je omogočilo, da smo okužbo pri našem igralcu zaznali zelo kmalu, zato smo prepričani, da nam bo širitev okužbe uspelo zajeziti," je dejal športni direktor kluba Matej Oražem. "Pred nadaljevanjem aktivnosti si želimo dodatnih navodil s strani NIJZ, zato bomo čez vikend ustavili vse dejavnosti članske ekipe. V tem času bomo preučili in pripravili dodatne ukrepe, da bi lahko nase delo v skrajšanem času priprav potekalo kar se da normalno, zagotovo pa ima prednost odgovornost do sebe, naših bližnjih in naše okolice,"so še zapisali na klubski spletni strani. Posledice okužbe bosta občutili tudi kadetska in mladinska ekipa, ki "zaradi odgovornega ravnanja ne bosta odpotovali na prijateljski tekmi v Zagreb".