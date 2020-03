Prva spomladanska: Olimpija na gostovanju boljša od Aluminija

Ljubljanski nogometaši, ki so v 6. krogu v Kidričevem izgubili z 0:1, so na novo gostovanje k Aluminiju šli z borno popotnico, saj v spomladanskem delu še niso zmagali (dva remija in poraz). Obenem so pogrešali še kaznovanega Luko Menala in poškodovanegaMaria Jurčevića, a kot se je izkazalo, se jim to ni preveč poznalo.

Že v prvem polčasu so postavili trdne temelje za 14. zmago v sezoni, ki jim zagotavlja prvo mesto tudi po tem krogu. Na drugi strani spomladi niti Aluminij ne navdušuje (do te tekme poraz, zmaga, remi), kaže povsem drugačen obraz kot jeseni, ko je veljal za presenečenje sezone. Tokrat je vpisal šesti poraz, a ostaja na tretjem mestu.

Ljubljančani so zasluženo dobili prvi polčas. V tem so bili precej boljši tekmec od Aluminija, ki je praktično le dvakrat malce ogrozil ljubljanska vrata, in sicer v 32. in 35. minuti. Izbranci Safeta Hadžića pa so precej pogosteje preizkušali Matijo Kovačićain ga dvakrat tudi premagali.

Prvič v 14. minuti, ko je Endri Čekičizadel s prostega strela, žogo je malce z leve strani poslal v bližnji zgornji kot Aluminijevih vrat. Prednost pa so Ljubljančani podvojili v 39. minuti, ko je po kotu z leve v kazenskem prostoru Roman Bezjakžogo preusmeril v Stipeta Vrdoljaka, od njega pa se je žoga odbila v mrežo.

Bezjak je sicer imel še dve priložnosti, v sedmi minuti je v kazenskem prostoru povlekel preveč na desno, tako da ga je Kovačić uspešno zaprl, v 40. minuti pa mu je domači vrata obranil poskus z 18 metrov. Sicer pa so bili gosti blizu zadetka tudi v 38. minuti, ko je Čekiči z leve strani izvedel prosti strel, žoga je malce oplazila Vitjo Valenčiča in končala v vratnici. V 12. minuti pa je bil nenatančen Stefan Savić.

V 49. minuti je nase opozoril Ante Vukušić, ko je z 12 metrov zatresel prečko, štiri minute zatem pa so domači znižale zaostanek, ko je Jure Matjašič sprožil s 25 metrov, žoga pa se je od vratnice odbila za hrbet Nejca Vidmarja. Po obdobju brez večjih priložnosti pa so domači znova zagrozili v 73. minuti, ko je Mihael Klepač z 18 metrov žogo poslal le malo mimo vratnice. To je bila sicer tudi zadnja resna priložnost tekme.