'Petarda' na prvi tekmi Juventusa s Pirlom, med strelci tudi Ronaldo

Cristiano Ronaldoje odigral le prvi polčas pripravljalne tekme z Novaro in v 20. minuti z zadetkom tudi odprl svoj strelski račun pod novim trenerjem članskega moštva Andreo Pirlom. Portugalec, ki se je na začetku tedna v zgodovinske knjige v Stockholmu vpisal s 100. in 101. golom za svojo reprezentanco, je dobro strelsko formo potrdil po izmenjavi podaj s švedskim novincem v ekipi Dejanom Kuluševskimin natančnim strelom v daljši kot.