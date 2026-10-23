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Nogomet

Prva točka za malo več miru v Celju: Ponosen sem na fante

Omaha, 23. 10. 2026 09.11 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
STA
FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg

Nogometaši Celja so v tretjem krogu evropske lige remizirali s Salzburgom z 2:2 (0:1). Po zaostanku z 0:2 so v drugem polčasu izničili prednost favoriziranih Avstrijcev in osvojili prvo točko v ligaškem delu tekmovanja. Trener Zoran Zeljković je po tekmi poudaril, da ima točka velik pomen za samozavest ekipe po porazu z Omonio pred tednom dni.

"To je zelo pomembna točka predvsem s psihološkega vidika. Mislim, da so si fantje to zaslužili danes, saj so na koncu bili nagrajeni za ves svoj trud," je po dvoboju ocenil Zoran Zeljković.

Celjani so se pred tednom dni po porazu z 0:3 z Omonio iz Nikozije soočali s težkimi vprašanji o taktiki, o ponavljajočih se težavah v obrambi in tudi o pomanjkanju napadalne učinkovitosti. Na večino teh je ekipa odgovorila z igro na četrtkovem dvoboju proti tekmecu, ki ima po ocenah Transfermarkta osemkrat večjo vrednost.

"Za razliko od prejšnje tekme smo danes dosti bolje stali na igrišču, prepoznavali neke situacije drugače, na prejšnji tekmi smo v bistvu tekli naprej in odpirali prostor ali stali, tokrat smo se vračali, zgostili ta prostor in potem se začeli zopet organizirano braniti. Tekma z Omonio nas je nekaj naučila. Vesel sem, da smo se nekaj naučili, čeprav sem žalosten, da smo pred tednom dni tako poceni oddali točke," je dejal Zeljković.

Kljub vsemu pa se na četrtkovi tekmi niso izognili poceni oddanemu golu. Po zaostanku z 0:1 v prvem polčasu so po zgolj 23 sekundah drugega dela prejeli gol iz delnega protinapada, potem ko je Jasper Lindstroem po prejemu žoge v napadalni tretjini bolj ali manj neovirano pretekel zadnjo celjsko vrsto.

"Take stvari me jezijo. Vedeli smo, da bodo takoj šli v pritisk in ta prva žoga, če gre za obrambo, bo 70 metrov oddaljena od našega gola. Mi pa smo zadeli igralca in nato ste videli, kaj se je potem zgodilo. Te stvari se dajo preprečiti. Ampak nogomet je igra napak, na žalost se mi trenutno učimo iz svojih napak," je dejal strateg Celja.

Če bi takšen gol lahko nakazal potrditev prepričljive zmage Salzburga, se je v nadaljevanju zgodilo ravno obratno. Celje je hitro odgovorilo, ko je Blaž Kramer v 50. minuti po lepi podaji Svita Sešlarja v prostor matiral vratarja Salzburga, v 90. minuti pa je po daljšem obdobju celjskega pritiska zadel Armandasa Kučysa.

Točka, ki je še toliko večja glede na vse okoliščine. "Glede na naš moment, sem ponosen na fante. Ob dejstvu, da smo praktično iz slačilnice prejeli oba gola in se potem morali vračati, sem več kot ponosen na njih," je dejal Zeljković.

Preberi še Kučys z golom v 90. minuti Celjanom prinesel prvo evropsko točko

Velika spodbuda je tudi predstava obeh napadalcev, ki sta dosegla zadetka. "Oba sta, tako kot celotna ekipa igrala zelo dobro. Zadovoljen pa sem predvsem s tem, da sta uspela zadrževati težke žoge ... Tukaj sem od njiju zahteval več. Glede zadetkov pa smo kot ekipa pripravili dobre priložnosti in verjamem, če bomo tako nadaljevali, bosta tudi onadva več zadevala."

Podobno je razmišljal Kramer, ki je prepričan, da je Celje bilo celo blizu zmagi. "Po 0:2 se je seveda težko pobrati, ampak mislim, da smo danes pokazali, da imamo kakovost, da znamo igrati, da se je Salzburg v določenih segmentih in minutah zelo podredil in mislim, da smo na koncu osvojili zasluženo točko. Po svoje se mi zdi, da je Salzburg lahko danes vesel, da je s točko odšel iz Celja."

In kaj je po njegovem recept za preobrat po bolečem porazu pred tednom dni? "Ko ti ne gre, je treba garati in si prislužiti srečo. To smo nocoj pokazali. Vsi fantje si zaslužijo res čestitke za borbo in mislim, da je to dobra popotnica za naprej."

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blčaž kramar zoran zeljković celje liga evropa

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Lucas Grof
23. 10. 2026 09.31
Gremo zdaj prvaki iz Celja ! 💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙
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