Prva točka za malo več miru v Celju: Ponosen sem na fante

"To je zelo pomembna točka predvsem s psihološkega vidika. Mislim, da so si fantje to zaslužili danes, saj so na koncu bili nagrajeni za ves svoj trud," je po dvoboju ocenil Zoran Zeljković. Celjani so se pred tednom dni po porazu z 0:3 z Omonio iz Nikozije soočali s težkimi vprašanji o taktiki, o ponavljajočih se težavah v obrambi in tudi o pomanjkanju napadalne učinkovitosti. Na večino teh je ekipa odgovorila z igro na četrtkovem dvoboju proti tekmecu, ki ima po ocenah Transfermarkta osemkrat večjo vrednost. "Za razliko od prejšnje tekme smo danes dosti bolje stali na igrišču, prepoznavali neke situacije drugače, na prejšnji tekmi smo v bistvu tekli naprej in odpirali prostor ali stali, tokrat smo se vračali, zgostili ta prostor in potem se začeli zopet organizirano braniti. Tekma z Omonio nas je nekaj naučila. Vesel sem, da smo se nekaj naučili, čeprav sem žalosten, da smo pred tednom dni tako poceni oddali točke," je dejal Zeljković.

Kljub vsemu pa se na četrtkovi tekmi niso izognili poceni oddanemu golu. Po zaostanku z 0:1 v prvem polčasu so po zgolj 23 sekundah drugega dela prejeli gol iz delnega protinapada, potem ko je Jasper Lindstroem po prejemu žoge v napadalni tretjini bolj ali manj neovirano pretekel zadnjo celjsko vrsto. "Take stvari me jezijo. Vedeli smo, da bodo takoj šli v pritisk in ta prva žoga, če gre za obrambo, bo 70 metrov oddaljena od našega gola. Mi pa smo zadeli igralca in nato ste videli, kaj se je potem zgodilo. Te stvari se dajo preprečiti. Ampak nogomet je igra napak, na žalost se mi trenutno učimo iz svojih napak," je dejal strateg Celja. Če bi takšen gol lahko nakazal potrditev prepričljive zmage Salzburga, se je v nadaljevanju zgodilo ravno obratno. Celje je hitro odgovorilo, ko je Blaž Kramer v 50. minuti po lepi podaji Svita Sešlarja v prostor matiral vratarja Salzburga, v 90. minuti pa je po daljšem obdobju celjskega pritiska zadel Armandasa Kučysa. Točka, ki je še toliko večja glede na vse okoliščine. "Glede na naš moment, sem ponosen na fante. Ob dejstvu, da smo praktično iz slačilnice prejeli oba gola in se potem morali vračati, sem več kot ponosen na njih," je dejal Zeljković.