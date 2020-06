Prva trenerska žrtev v Španiji po vnovičnem zagonu nogometa

Real Betis je po seriji porazov v španskem nogometnem prvenstvu odpustil trenerja Rubija. Do konca sezone ga je nadomestil nekdanji igralec tega kluba in športni koordinator Alexis Trujillo. Betis iz Seville je v soboto z 0:1 izgubil z Athleticom v Bilbau in je na 14. mestu v ligi, 10 točk pred zadnjeuvrščenim Espanyolom. A je na zadnjih 10 tekmah le enkrat zmagal, to pa mu je presenetljivo uspelo proti ta čas drugouvrščenemu velikanu Real Madridu.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Rubi je v Betis prišel lani poleti in je podpisal triletno pogodbo, a z zgolj osmimi zmagami v la ligi na 30 tekmah ni zadovoljil navijačev in vodstva ekipe. Štiriinpetdesetletni Alexis Trujillo je sedem sezon in na 264 tekmah nosil majico Betisa. Po koncu nogometne poti leta 2004 je bil dve sezoni pomočnik trenerja Betisa ter nato njen začasni trener že leta 2017.