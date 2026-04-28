Zgodovinski večer v Celju: To odpira vrata ostalim ženskam

Celje, 28. 04. 2026 17.12

S.V.
Aleksandra Česen

V 32. krogu Prve lige Telemach smo v Celju spremljali več kot le nogometno predstavo. Ob visoki zmagi domačih proti Aluminiju s 5:0 se je pisala zgodovina slovenskega nogometa, potem ko je prvič v elitnem moškem tekmovanju tekmo kot glavna sodnica vodila ženska. O mnenju smo po tekmi vprašali tudi Andreja Kotnika in Vitorja Campelosa.

Ta čast je doletela 39-letno Aleksandro Česen iz Cerkelj na Gorenjskem, ki je s tem naredila velik korak ne le v svoji karieri, temveč tudi za razvoj ženskega sodništva v Sloveniji. Ob njej sta pravico delila pomočnika Jure Jamnik in Staša Špur.

FOTO: NZS

Celjani so sicer na igrišču dominirali in s petardo odpihnili Aluminij, a rezultat je tokrat stopil nekoliko v ozadje. Med akterji na igrišču večjih razlik zaradi spola sodnice ni bilo čutiti, kar je po tekmi potrdil tudi dvakratni strelec Andrej Kotnik: "Na igrišču, ko igraš tekmo, ni neke razlike. Edino, ko je kakšna sporna situacija in si malo živčen, če je moški, mu kdaj rečeš kaj nazaj, če je ženska, se poskušaš malo zadržati. To je edina razlika."

FOTO: NK Celje

Pozitivno sporočilo je poudaril tudi trener Celja Vitor Campelos, ki je izpostavil širši pomen dogodka: "To je dobro, saj to odpira vrata ostalim ženskam. Sodnica se je izkazala, odlično je odvodila tekmo. Tudi nas veseli in ponosni smo, da smo lahko bili del tega zgodovinskega podviga."

Aleksandra Česen sicer ni novinka na velikem odru. Že leta 2014 je postala druga slovenska sodnica na mednarodni listi, pred njo je to uspelo le Tanji Subotić (2005).

Svojo pot v moškem članskem nogometu je tlakovala postopoma. Pred slabimi petimi leti je debitirala v 2. SNL na tekmi med Rudarjem Velenje in Ilirijo, leta 2022 pa je v Novem mestu sodila dvoboj med Krko in Dravo, kjer je prvič v zgodovini na drugoligaški moški tekmi pravico delila izključno ženska sodniška ekipa.

