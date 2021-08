Prvak Lille katastrofalno začel obrambo naslova

Nogometni strokovnjak Christophe Galtier je v minuli sezoni Lille popeljal do četrtega naslova francoskega prvaka, takoj po zmagoslavju pa po štirih letih zapustil severno Francijo in se preselil na Azurno obalo. Njegovi novi varovanci iz Nice so Lillu primazali pravo zaušnico in zanesljivo zmagali s 4:0.

Južnofrancoska zasedba je temelje za prvo zmago v tej sezoni postavila v prvem polčasu, ki ga je zaključila s 3:0. Za Nico je prvi gol že v drugi minuti zabil Danec Kasper Dolberg, do konca prve polovice tekme pa sta zadela še Alžirec Hicham Boudaoui in Amine Gouiri. icon-expand Christophe Galtier je klop Lilla zapustil dva dneva po osvojiti naziva francoskega prvaka FOTO: AP V drugem polčasu se slika na igrišču ni bistveno spremenila, zadnji žebelj v krsto Lilla, ki je v uvodnem krogu remiziral v Metzu, je za poletno Nico zabil Dolberg. Gostujoča zasedba je dosegla še en zadetek prek Gouirija, po posredovanju sistema VAR pa je bil razveljavljen. Lorient je že v petek z golom Terema Moffija premagal Monaco. Vse oči v Franciji in po svetu pa so seveda uprte v Pariz, kjer bo PSG proti Strasbourgu zaigral prvič, odkar je zanj pogodbo podpisal sloviti Lionel Messi.