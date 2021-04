Prvaki v končnici strli drugoligaša za preboj v polfinale pokala

Celjani, ki so po trenerski rošadi prvič zaigrali pod taktirko Agrona Šalje, so prevladovali večji del srečanja, a so si tudi Radomljani pripravili nekaj priložnosti. Prvi so bili v 11. minuti nevarni domačini,Ivan Božić je po dolgi, a natančni podaji Dušana Stojinovića meril mimo leve vratnice. Gostitelji so se v 26. minuti veselili zadetka, ki pa ni bil priznan zaradi prepovedanega položaja. Po pol ure igre so prvič zapretili tudi Radomljani. Rok Jazbec je poslal natančen predložek z desne strani igrišča, Gal Primc je poskušal z glavo, a je bil Matjaž Rozman na pravem mestu. To je bila tudi zadnja omembe vredna priložnost v prvem polčasu. V nadaljevanju srečanja smo videli več dogajanja. V 52. minuti smo videli dva poskusa Celjanov. Poskus Mića Kuzmanovića je končal v kotu, po katerem je Žan Benedičič prodrl proti sredini igrišča, streljal v bližnji kot radomeljskih vrat, a je udarec poletel mimo leve vratnice. Isti igralec je v 68. minuti poskusil še z razdalje, David Šugić pa je žogo preusmeril mimo vrat. Gostujoči strateg Rok Hanžič je, kot poroča spletna stran NZS, v drugem polčasu v igro poslal kapetana Luko Cerarja, Radomljani pa so po njegovem vstopu postali nevarnejši tudi v napadu. Prav Cerar je v 74. minuti preizkusil zbranost Matjaža Rozmana, ki pa je strel z leve strani kazenskega prostora odbil v kot. Gostujoči kapetan je v 81. minuti na levi strani kazenskega prostora našel Gašperja Petka, vendar branilec ni izkoristil darila domače obrambe, žoga je poletela preko domačega gola.