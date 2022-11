Prve ocene gledanosti SP: bolje kot v Rusiji 2018

V Braziliji si je to tekmo ogledalo 50 odstotkov gledalcev, ki so v tistem času spremljali televizijski program. Po podatkih krovne zveze pa si je več gledalcev kot pred štirimi leti uvodno tekmo ogledalo tudi v Evropi, npr. v Veliki Britaniji, Italiji in Franciji. Za Nemčijo pa to ne velja. Tam je namreč pred SP nastala zelo odmevna akcija bojkotiranja ogleda tekem, povezana s številnimi dejavniki, predvsem kršenjem človekovih pravic v državi gostiteljici. Kot povzema dpa, je podjetje za raziskavo javnega mnenja AGF Videoforschung ugotovilo, da si je v tej državi uvodno tekmo SP ogledalo le 6,2 milijona gledalcev, tisto v Rusiji pa deset milijonov.

Prav tako skromne pa so bile številke na prvi nemški tekmi: polom elfa v boju z Japonsko (1:2) je spremljalo le 9,2 milijona televizijskih gledalcev, medtem ko je bilo pred televizijskimi sprejemniki ob prvi nemški tekmi leta 2018 kar 25,9 milijona gledalcev. A so pri agenciji dodali, da je bila takrat tekma v nedeljo, Nemci pa so bili štiri leta pred tem svetovni prvaki.

Fifa je še sporočila, da je bila povprečna gledanost uvodnih tekem na SP 2018 in 2022 na televizijskih postajah, ki so oz. še prenašajo obe tekmovanji, letos večja za šest odstotkov.