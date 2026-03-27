Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Prve reprezentančne priprave pod Cesarjem: Za nami je nekaj zelo uspešnih dni

Brdo pri Kranju, 27. 03. 2026 19.17 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Božidar Bulat Lu.M
Zbor slovenske nogometne reprezentance

Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju opravila prve priprave pod novim selektorjem Boštjanom Cesarjem. Naša izbrana vrsta je že prispela v Budimpešto, kjer bo v soboto odigrala prijateljsko tekmo proti Madžarski. Eden najboljših slovenskih igralcev Jaka Bijol, ki si kruh služi v angleški Premier ligi, je po uvodnih treningih novega trenerja zadovoljen.

Pred slovensko nogometno reprezentanco sta prvi dve preizkušnji pod vodenjem Boštjana Cesarja, ki je na stolčku zamenjal svojega predhodnika Matjaža Keka. Eden glavnih akterjev naše igre bo znova Jaka Bijol, ki trenutno brani barve Leedsa v angleški Premier ligi. Skupaj s soigralci je Bijol blizu izpolnitvi glavnega cilja: ostati med angleško elito. Z reprezentančnimi kolegi pa ga v Budimpešti čaka prva prijateljska tekma pod taktirko novega stratega. 27-letnik je z uvodnimi pripravljalnimi dnevi zadovoljen: "Uspešnost priprav mora oceniti trener, a po mojem mnenju je za nami nekaj zelo uspešnih dni. Opravili smo vse želene obveznosti, ki jih je od nas zahteval selektor. Koncentracija, tempo in energija na treningih so bili vrhunski," je bil pozitiven Bijol.

Sedmi sili pa v smehu ni želel razkriti podrobnosti o taktični postavitvi Cesarja: "O tem pa ne smem govoriti (smeh). Trener ima kar nekaj taktičnih idej, ki pa se lahko tudi spremenijo. Ugotoviti moramo, kaj nam najbolj ustreza, nato pa bomo videli, kakšen dolgoročni uspeh nam bo to prineslo."

Četudi jih ni želel razkriti, je Bijol spregovoril o pomembnosti razumevanja taktičnih prijemov novega stratega: "Na treningih smo poskušali osvojiti trenerjeve nove ideje. Vsak ima svoje ideje in principe igre, na nas je, da jih čim prej osvojimo, da jih bomo izvajali že na tekmi proti Madžarski. Govorimo tudi o osnovah nogometne igre: presing, igra z žogo, branjenje in napad. Nogomet je postal veliko bolj taktična igra, zato je tudi potrebno več dela, da ugotovimo, kaj trener od nas zahteva."

V prvih tekmah dodatnih kvalifikacij za prihajajoče svetovno prvenstvo, do katerih se Slovencem ni uspelo prebiti, je bilo prisotne veliko drame. Po seriji enajstmetrovk je napredovala reprezentanca Bosne in Hercegovine, s 4:3 pa so bili od Slovaške boljši krvniki Slovenije iz skupinskega dela, nogometaši Kosova.

192 centimetrov visoki osrednji branilec ni skrival razočaranja, ki je še vedno prisotno pri naših nogometaših: "Vsi smo spremljali tekmo Bosne pozno v noč. Težko je, seveda bi si vsi želeli biti zraven, a žal temu ni tako. Tako pa nam lahko ti obračuni služijo kot dodatna motivacija, da čim prej pridemo na želeno raven. Vemo, da gre za dobre reprezentance, od katerih pa smo bili v določenem obdobju boljši. Kosovo je znova dokazalo, da gre za dobro ekipo, mislim, da bodo štrene mešali tudi Turkom. Vsako tekmo moramo odigrati na več kot stotih odstotkih, za dobre rezultate pa je potrebno tudi nekaj športne sreče," je pred potovanjem v madžarsko prestolnico še povedal Bijol.

slovenska nogometna reprezentanca jaka bijol boštjan cesar prijateljska tekma madžarska

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615