Prve reprezentančne priprave pod Cesarjem: Za nami je nekaj zelo uspešnih dni

icon-chevron-right 1 13 icon-chevron-right Zbor slovenske nogometne reprezentance Luka Kotnik

Zbor slovenske nogometne reprezentance Luka Kotnik

Pred slovensko nogometno reprezentanco sta prvi dve preizkušnji pod vodenjem Boštjana Cesarja, ki je na stolčku zamenjal svojega predhodnika Matjaža Keka. Eden glavnih akterjev naše igre bo znova Jaka Bijol, ki trenutno brani barve Leedsa v angleški Premier ligi. Skupaj s soigralci je Bijol blizu izpolnitvi glavnega cilja: ostati med angleško elito. Z reprezentančnimi kolegi pa ga v Budimpešti čaka prva prijateljska tekma pod taktirko novega stratega. 27-letnik je z uvodnimi pripravljalnimi dnevi zadovoljen: "Uspešnost priprav mora oceniti trener, a po mojem mnenju je za nami nekaj zelo uspešnih dni. Opravili smo vse želene obveznosti, ki jih je od nas zahteval selektor. Koncentracija, tempo in energija na treningih so bili vrhunski," je bil pozitiven Bijol. Sedmi sili pa v smehu ni želel razkriti podrobnosti o taktični postavitvi Cesarja: "O tem pa ne smem govoriti (smeh). Trener ima kar nekaj taktičnih idej, ki pa se lahko tudi spremenijo. Ugotoviti moramo, kaj nam najbolj ustreza, nato pa bomo videli, kakšen dolgoročni uspeh nam bo to prineslo."

Četudi jih ni želel razkriti, je Bijol spregovoril o pomembnosti razumevanja taktičnih prijemov novega stratega: "Na treningih smo poskušali osvojiti trenerjeve nove ideje. Vsak ima svoje ideje in principe igre, na nas je, da jih čim prej osvojimo, da jih bomo izvajali že na tekmi proti Madžarski. Govorimo tudi o osnovah nogometne igre: presing, igra z žogo, branjenje in napad. Nogomet je postal veliko bolj taktična igra, zato je tudi potrebno več dela, da ugotovimo, kaj trener od nas zahteva."