Maradona naj bi umiral več ur, sledi alkohola in drog niso našli

Kmalu po novembrski smrti Diega Maradoneso ugotovitve preliminarne obdukcije govorile o tem, da je legendarni argentinski nogometaš umrl v spanju zaradi pljučnega edema oziroma zaradi nabiranja tekočine v pljučih, kar naj bi bilo povezano z zastojem srca. Zdaj argentinski mediji poročajo o tem, da v krvi Maradone na dan smrti niso našli sledi alkohola ali drog, temveč zgolj zdravil, ki naj bi jih 60-letnik uporabljal zaradi stresa in depresije. Poleg srca in pljuč so odkrili tudi poškodbe ledvic in jeter, naj pa bi srce nogometaša, ki je leta 1986 Argentino popeljal do njenega zadnjega naslova svetovnega prvaka, tehtalo dvakrat toliko kot srce običajnega smrtnika.

Za družino in Maradonove privržence veliko bolj boleče ugotovitve govorijo o tem, da naj bi se Maradona mučil nekje med šestimi ali celo osmimi urami, preden je dokončno izdihnil. Na Twitterju se je z nekaj ostrimi zapisi že pred objavo novih informacij oglasila njegova hčerka Giannina Maradona, nekdanja partnerica zvezdnika Manchester Cityja Sergia Agüera, ki še vedno trdi, da je že več dni ali celo tednov pred smrtjo opazila, da z očetom nekaj ni v redu.

'To ni bil njegov glas'

"Vsi tisti kurb**i sinovi, ki so čakali na to, da obdukcija mojega očeta pokaže drogo, marihuano in alkohol. Nisem zdravnica, a videla sem, da je bil zabuhel. Njegov glas je bil robotski. To ni bil njegov glas ..."je zapisala Giannina, ki je morala odgovarjati na ostre kritike številnih uporabnikov, češ da bi morala veliko bolj paziti na očeta. Med drugim se je branila tudi z besedami, da mu je pomagala pri jemanju zdravil in preverjala, da jih je res jemal.

V Argentini skoraj mesec dni po Maradonovi smrti na dan še vedno curljajo nove podrobnosti njegovih zadnjih dni. Policija je le nekaj dni po njegovi smrti preiskala prostore njegovega osebnega zdravnika in zasegla vse kartoteke, povezane z zdravljenjem nekdanjega zvezdnika Boca Juniorsov, Seville, Barcelone in Napolija. Njegov odvetnik Matias Morlaje zahteval popolno preiskavo in, med drugim, kritiziral tudi domnevno neodzivnost reševalne službe. Morla je trdil, da so se na klic v sili odzvali šele po več kot pol ure, a so tožilci to ovrgli in dejali, da so bili na naslovu, kjer je zadnje dni življenja preživel Maradona, v 12 minutah.

Maradonovo življenje naj bi zaradi težav z alkoholom in drogami sicer že vsaj dvakrat v tem tisočletju viselo na nitki, medtem ko je Leopoldo Luque, ki ga je novembra operiral zaradi krvnega strdka, tudi dejal, da je bil pokojnik naporen pacient in da ga je v tednih pred smrtjo večkrat spodil iz svoje sobe.