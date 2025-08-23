Prvenec De Bruyneja za zanesljivo zmago Napolija

Napoliju sta prve tri točke v novi sezoni zagotovila najboljši igralec italijanske lige v prejšnji sezoni Scott McTominay z golom v 17. minuti in najodmevnejša poletna okrepitev Kevin De Bruyne, ki je zadel v 57. minuti. Sassuolo je tekmo končal z igralcem manj, potem ko je v 79. minuti drugi rumeni karton dobil Ismael Kone.

Istočasno sta tekmo igrala še Genoa in Lecce, a sta bila precej zadržana in se razšla brez zadetkov.