Nogomet

Prvenec De Bruyneja za zanesljivo zmago Napolija

Sassuolo , 23. 08. 2025 20.34 | Posodobljeno pred eno minuto

Italijanski nogometni prvak Napoli je novo sezono domače lige začel z gostovanjem pri povratniku med italijansko elito Sassuolu. Neapeljčani, ki jih še vedno vodi Antonio Conte, so za začetek dokaj zanesljivo zmagali z 2:0.

Napoliju sta prve tri točke v novi sezoni zagotovila najboljši igralec italijanske lige v prejšnji sezoni Scott McTominay z golom v 17. minuti in najodmevnejša poletna okrepitev Kevin De Bruyne, ki je zadel v 57. minuti. Sassuolo je tekmo končal z igralcem manj, potem ko je v 79. minuti drugi rumeni karton dobil Ismael Kone.

Istočasno sta tekmo igrala še Genoa in Lecce, a sta bila precej zadržana in se razšla brez zadetkov.

Ob 20.45 bosta na vrsti še tekmi Milan - Cremonese in Roma - Bologna.

V nedeljo bo Como igral proti Laziu, Cagliari proti Fiorentini, Atalanta bo gostila Piso, katere član je Žan Jevšenak, Juventus pa Parmo, pri kateri je Tjaš Begić.

V ponedeljek bo Udinese, ki ima za zdaj v ekipi še Sandija Lovrića in Davida Pejičića, gostil Verono, Inter pa Torino.

* Izidi, 1. krog Serie A:

Genoa - Lecce 0:0

Sassuolo - Napoli 0:2 (0:1)

20.45 Milan - Cremonese

20.45 Roma - Bologna

