Prvenec De Bruyneja za zanesljivo zmago Napolija

Napoliju sta prve tri točke v novi sezoni zagotovila najboljši igralec italijanske lige v prejšnji sezoni Scott McTominay z golom v 17. minuti in najodmevnejša poletna okrepitev Kevin De Bruyne, ki je zadel v 57. minuti. Sassuolo je tekmo končal z igralcem manj, potem ko je v 79. minuti drugi rumeni karton dobil Ismael Kone.
Istočasno sta tekmo igrala še Genoa in Lecce, a sta bila precej zadržana in se razšla brez zadetkov.
Ob 20.45 bosta na vrsti še tekmi Milan - Cremonese in Roma - Bologna.
V nedeljo bo Como igral proti Laziu, Cagliari proti Fiorentini, Atalanta bo gostila Piso, katere član je Žan Jevšenak, Juventus pa Parmo, pri kateri je Tjaš Begić.
V ponedeljek bo Udinese, ki ima za zdaj v ekipi še Sandija Lovrića in Davida Pejičića, gostil Verono, Inter pa Torino.
* Izidi, 1. krog Serie A:
Genoa - Lecce 0:0
Sassuolo - Napoli 0:2 (0:1)
20.45 Milan - Cremonese
20.45 Roma - Bologna
