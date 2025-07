Prvenec Bellinghama ob zmagi Borussie, Inter ugnal Irawa Redse

Sunddowns so doma osvojili osem naslovov zapored, a so bili tekmeci v vlogi velikega favorita. Kljub temu je Lucas Ribeiro (11.) Mamelodiju pred 14.006 gledalci prinesel vodstvo.

Poleg Joba Bellinghama sta proti klubu iz Pretorie zadela še Felix Nmecha (16.) in Serhou Guirassy (34.). Avtogol je dosegel branilec Sundowns Khuliso Mudau (59.). Iqraam Rayners (62.) in Lebo Mothiba (90.) sta v drugem polčasu zmanjšala zaostanek.

Evropski podprvaki, nogometaši milanskega Interja, so na drugi tekmi na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA prišli do prve zmage. Po remiju z mehiškim Monterreyem so danes v Seattlu po preobratu premagali Urawo iz Saitame z 2:1.