Prvenec Šeška ob zmagi Leipziga, remi Milana in Newcastla

V skupini G je RB Leipzig na gostovanju pri Young Boys opravičil vlogo favorita in slavil z 2:1. Po vsega treh minutah je bike v vodstvo popeljal Mohamed Simakan, vendar se domači na krilih glasnih navijačev niso dali in so še pred koncem polčasa uspeli izenačiti. Mechal Elia je v 33. minuti izkoristil podajo Švicarja srbskih korenin Filipa Ugrinića.

Ob poravnanem izidu je trener gostov Marco Rose prvič menjal v 64. minuti, ko je Yussufa Poulsena zamenjal slovenski up Benjamin Šeško. Biki so imeli v nadaljevanju veliko terensko premoč, ki jo je v 73. minuti kronal Xaver Schlager. Po hitri kombinaciji iz kota je do strela prišel s kakšnih 20 metrov in izjemno natančno meril v spodnji levi kot nemočnega Anthonyja Racioppija.