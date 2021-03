Prvenec Šporarja v dresu Brage

Andraž Šporar je moštvo Brage, ki v portugalskem prvenstvu zaseda fantastično drugo mesto, okrepil kot del posla, v katerem se je Sporting okrepil s Paulinhom. Klub iz Lizbone je za 28-letnika odštel 16 milijonov evrov, v nasprotno smer pa se je preselil še Cristian Borja, ki je z Brago podpisal pogodbo do konca sezone 2024/25. Slovenski napadalec, ki je v tej sezoni na 22 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel pet zadetkov in ravno toliko podaj, bo v napadu Brage do konca sezone nadomestil Paulinha, v pogodbi pa je tudi klavzula, po kateri lahko Braga slovenskega nogometaša odkupi za 7,5 milijona evrov. Ljubljančan se je tudi že prvič vpisal med strelce. Na domači tekmi proti ekipi Vitoria Santa Clara je 27-letni nekdanji član in kapetan Olimpije zabil že nekaj minut po vstopu na igrišče, ko je učinkovito zaključil bliskovit protinapad rdečih iz Brage.