'Prvenstvo smo izgubili na malih tekmah'

Mariborski nogometaši so po (pozno dosojeni) enajstmetrovki na tekmi v Kopru izenačili ter tako potrdili drugo mesto v prvenstvu. To prinaša nastop v 2. krogu kvalifikacij Konferenčne lige, tretje pa v 1. krogu. Ljubljanski trener Boštjan Cesar, ki je vijoličaste prevzelo sredi sezone, je zadovoljen z učinkom ekipe, sporoča pa, da so boj za naslov prvaka izgubili na "manjših tekmah". "Za nami so zelo dobre predstave, še posebej je bilo to opazno v derbijih. Toda velike tekme se igrajo za prestiž, za navijače, na manjših pa se osvajajo prvenstva in prav na teh smo si privoščili preveč spodrsljajev."

Pozitiven zaključek gostovanj v letošnji sezoni, z remijem na tekmi, ki je imela veliko prekinitev in obrobnega dogajanja. Trajala je, kot bi šlo za tekmo na izločanje, ki se odloča po podaljških.

Koprčani so vmes izkoristili številčno prednost in povedli, toda z vztrajnostjo smo prišli do zasluženega izenačenja, za katerega je iz enajstmetrovke poskrbel Benjamin Tetteh.

"Fantje so odigrali odlično, tudi z igralcem manj smo bili enakovredni. Res smo ostali z desetimi, a smo se do konca zavzeto borili in zasluženo prišli do točke. Med odmorom smo posegli po določenih taktičnih spremembah, šli smo višje in pritiskali. Že v začetni fazi smo ostali brez dveh igralcev, ki nam veliko pomenita, ampak so tudi preostali, ki so vstopili v igro, opravili svojo nalogo odlično," je po dvoboju na Bonifiki za uradno speltno stran kluba dejal Boštjan Cesar.

"Že na sestankih in med pripravami, nato tudi znova pred tekmo sem fantom dejal, da želim, da odpravimo vse dileme o drugem mestu že ob prvi ponujeni priložnosti. Odziv je bil dober. Prepričan sem, da bi zmagali, če bi ostali skozi celotno tekmo z enajstimi," je dodal Ljubljančan na klopi Maribora.

"Za nami so zelo dobre predstave, še posebej je bilo to opazno v derbijih. Toda velike tekme se igrajo za prestiž, za navijače, na manjših pa se osvajajo prvenstva in prav na teh smo si privoščili preveč spodrsljajev. Ne morem reči, da igralci niso hoteli, a sem vmes kdaj dobil občutek, da nismo bili dovolj "fajterska" ekipa. Potem pa so prišli derbiji in je bila podoba drugačna, tudi v Kopru smo pokazali, da se znamo odločno, bojevito postaviti na igrišču in ustrezno odzvati, ne glede na situacijo ali vmesno dogajanje. Tudi to je lahko spodbuda za naprej in nove izzive, ki sledijo," je bil v pogovoru za uradno spletno stran mariborskega kluba izčrpen 42-letni Ljubljančan.