Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Zakaj roke za enajstmetrovko v vrhuncih ne boste videli?

Celje , 18. 07. 2026 11.49 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Celje - Mura

Že prvi dan nove sezone slovenskega nogometnega prvenstva je postregel s situacijo, o kateri se bo še govorilo. Branilci naslova iz Celja so do remija z Muro (2:2) prišli po enajstmetrovki zaradi igre z roko, ki so jo v vrhuncih srečanja na uradnem kanalu prve lige izpustili. Trener Mure Mitja Mörec se v tovrstne odločitve ne želi spuščati, na NZS pa so nam pojasnili razlog za "okrnjene" vrhunce.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav so Celjani veljali za izrazite favorite, so bili Muraši na koncu bližje zmagi. Ob remiju z 2:2 so gostom že v drugi minuti razveljavili zadetek, v drugem polčasu pa so branilci naslova precej srečno prišli do enajstmetrovke, s katere je izenačil strelec obeh celjskih zadetkov Svit Sešlar.

Po kotu sredi 72. minute je s približno 20 metrov streljal Milot Avdyli, žogo pa je z roko nesrečno blokiral Kristjan Trdin.

Preberi še Prvi dan nove sezone: Koper ugnal Nafto, Celje do točke proti Muri

Celjani se sprva niso pretirano pritoževali, da se je igra nadaljevala, tudi sodniška zasedba pa je potrebovala debelo minuto, da je glavnemu delivcu pravice Davidu Šmajcu sporočila, naj situacijo presodi sam. Po ogledu počasnega posnetka je Šmajc pokazal na belo točko in štiri minute po igri z roko je končni izid postavil Sešlar.

Pri tem so na klopi Mure povsem izgubili živce, vključil se je tudi trener Mitja Mörec. "VAR-odločitev nerad komentiram. Nikomur ni jasno, kdaj je roka in kdaj ne. Sodnik je tako odločil, tega nismo mogli spremeniti. Zato o tem ne bom diskutiral," je povedal po tekmi in pojasnil, da se je vmešal, ker je želel predvsem pomiriti soigralce in sodelavce.

Niko Kasalo je dosegel prvi gol za Muro v novi sezoni, podal mu je Nino Kouter.
Niko Kasalo je dosegel prvi gol za Muro v novi sezoni, podal mu je Nino Kouter.
FOTO: Luka Kotnik

Ob ogledu počasnega posnetka je sicer takoj jasno, da je Trdin res igral z roko, čeravno povsem na robu kazenskega prostora, zato se v sodniško odločitev ne bomo spuščali.

Je pa pristaše Mure na družbenih omrežjih razburilo dejstvo, da se omenjena situacija ni znašla v uradnih vrhuncih tekme, ki so, vključujoč izjave, dolgi kar 23 minut in pol. Za pojasnilo smo se obrnili na NZS, kjer so nam odgovorili: "Ljudje, ki sestavljajo vrhunce, niso sodniki in ne morejo oceniti, ali je situacija sporna ali ne, zato se teh stvari načeloma izogibajo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

nogomet prva liga mura celje

Messi o fotografiji z Yamalom: To je noro

Pokal je samo eden. Zmagovalcev je veliko več.

24ur.com Dončić si je zvil gleženj, a razloga za skrb ni
24ur.com Še nevideno: Portugalec špijuniral norveški 'time-out' s 'tablico'
24ur.com Blaž in Jovan bosta jedla zastonj
24ur.com (Skoraj) popolna tekma za piko na i zgodovinskemu poletju
24ur.com Razlog, da se celo na polfinalu Lige prvakov govori o slovenskem nogometu
24ur.com Visok poraz pustil grenak priokus: 'Če bi zadeli za 1:1 ...'
24ur.com Modrić o sporni enajstmetrovki: Ne vem, zakaj so ljudje presenečeni. Vse je čisto
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yugo13
18. 07. 2026 12.49
In potem se Mariborčani in Celjani najbolj pritužujejo čez NZS...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Najboljše poletno sadje za nosečnice: Zakaj je lubenica prava izbira za vas
Žena je nosila njunega otroka, on pa je pisal drugi
Žena je nosila njunega otroka, on pa je pisal drugi
Kdaj hormoni po porodu spet pridejo v ravnovesje?
Kdaj hormoni po porodu spet pridejo v ravnovesje?
Kateri plavalni pripomočki so najboljši za otroke?
Kateri plavalni pripomočki so najboljši za otroke?
zadovoljna
Portal
Ali dolgi lasje res bolj izpadajo? Dermatologi razkrivajo, zakaj nas dolžina pogosto zavede
Najlepši zaročni prstani slavnih v letu 2026
Najlepši zaročni prstani slavnih v letu 2026
Kako ostaja Kate Middleton v formi? Njena rutina ne vključuje dragih fitnesov
Kako ostaja Kate Middleton v formi? Njena rutina ne vključuje dragih fitnesov
7 znakov, da vaše medenično dno potrebuje več pozornosti
7 znakov, da vaše medenično dno potrebuje več pozornosti
vizita
Portal
Ženske po 40. letu opažajo te spremembe – a jih pogosto napačno razumejo
Lindsey Vonn pet mesecev po padcu: gleženj še ni zaceljen
Lindsey Vonn pet mesecev po padcu: gleženj še ni zaceljen
Rak grla se lahko sprva kaže neopazno: to so prvi opozorilni znaki
Rak grla se lahko sprva kaže neopazno: to so prvi opozorilni znaki
Ne gre za lenobo: zakaj ste brez energije, čeprav dovolj spite
Ne gre za lenobo: zakaj ste brez energije, čeprav dovolj spite
cekin
Portal
Nekateri delavci odhajajo v pokoj prej, drugi zaradi umetne inteligence delajo dlje
Božič brez stresa? Britanska babica ima darila kupljena že julija
Božič brez stresa? Britanska babica ima darila kupljena že julija
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
moskisvet
Portal
Poškodba je ni ustavila: Lindsey Vonn dokazala, zakaj velja za borko
To ni sneg: osupljiva bela pečina, ki velja za enega najlepših krajev v Italiji
To ni sneg: osupljiva bela pečina, ki velja za enega najlepših krajev v Italiji
Po razhodu s Petrom pokazala, kaj ta zdaj zamuja
Po razhodu s Petrom pokazala, kaj ta zdaj zamuja
5 skrivnih tehnik manipulacije, s katerimi vas šef drži pod nadzorom
5 skrivnih tehnik manipulacije, s katerimi vas šef drži pod nadzorom
dominvrt
Portal
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
okusno
Portal
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Rango
Rango
Hiša ljubezni
Hiša ljubezni
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804