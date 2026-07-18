Zakaj roke za enajstmetrovko v vrhuncih ne boste videli?

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Čeprav so Celjani veljali za izrazite favorite, so bili Muraši na koncu bližje zmagi. Ob remiju z 2:2 so gostom že v drugi minuti razveljavili zadetek, v drugem polčasu pa so branilci naslova precej srečno prišli do enajstmetrovke, s katere je izenačil strelec obeh celjskih zadetkov Svit Sešlar. Po kotu sredi 72. minute je s približno 20 metrov streljal Milot Avdyli, žogo pa je z roko nesrečno blokiral Kristjan Trdin.

Celjani se sprva niso pretirano pritoževali, da se je igra nadaljevala, tudi sodniška zasedba pa je potrebovala debelo minuto, da je glavnemu delivcu pravice Davidu Šmajcu sporočila, naj situacijo presodi sam. Po ogledu počasnega posnetka je Šmajc pokazal na belo točko in štiri minute po igri z roko je končni izid postavil Sešlar. Pri tem so na klopi Mure povsem izgubili živce, vključil se je tudi trener Mitja Mörec. "VAR-odločitev nerad komentiram. Nikomur ni jasno, kdaj je roka in kdaj ne. Sodnik je tako odločil, tega nismo mogli spremeniti. Zato o tem ne bom diskutiral," je povedal po tekmi in pojasnil, da se je vmešal, ker je želel predvsem pomiriti soigralce in sodelavce.

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Ob ogledu počasnega posnetka je sicer takoj jasno, da je Trdin res igral z roko, čeravno povsem na robu kazenskega prostora, zato se v sodniško odločitev ne bomo spuščali. Je pa pristaše Mure na družbenih omrežjih razburilo dejstvo, da se omenjena situacija ni znašla v uradnih vrhuncih tekme, ki so, vključujoč izjave, dolgi kar 23 minut in pol. Za pojasnilo smo se obrnili na NZS, kjer so nam odgovorili: "Ljudje, ki sestavljajo vrhunce, niso sodniki in ne morejo oceniti, ali je situacija sporna ali ne, zato se teh stvari načeloma izogibajo."