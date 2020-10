Real in Barca s porazoma v La ligi na prvi medsebojni spopad

Real Madrid in Barcelona sta pred El Clasicom na Nouu Campu doživela nepričakovana poraza v domačem prvenstvu. Madridčani so doma pokleknili pred Cadizom in doživeli prvi poraz po petnajstih tekmah oziroma od 8. marca letos, Barcelona pa je morala priznati premoč Getafeju.

V športnem smislu bi težko našli bolj dramatičen dogodek tako dramatično zmanjšan, kar je jasen prikaz, kakšne so posledice pandemije tudi na svet športa. "Vsaka nogometna tekma brez navijačev resda izgubi enega od temeljnih delov tekme," je menil Tebas v ekskluzivnem pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP. "Vendar smo zdaj videli že več kot 300 tekem brez navijačev in smo se lahko na lastne oči prepričali, da nogometaši še vseeno na igrišču priredijo spektakel. To dokazujejo tudi televizijske številke. Ljudje še vedno spremljajo nogomet." La liga po navadi ocenjuje, da si El Clasico ogleda okoli 650 milijonov ljudi po vsem svetu in optimistične številke napoveduje tudi za ta konec tedna, saj je koronavirusna pandemije marsikje zaustavila druge športne prireditve. "Le gledalce na stadionu bomo res močno pogrešali," pravi Tebas in dodaja, da si je prejšnji konec tedna prvič po marcu in koronavirusni prekinitvi omejeno število gledalcev lahko ogledalo nekatere nižjeligaške nogometne tekme v Španiji. "A za prvo in drugo ligo je vrnitev gledalcev na stadione le malo verjetna, dokler ne bodo iznašli cepiva," je prepričan šef španskega prvenstva, ki je prejšnjo sezono zaradi koronavirusa izgubilo neverjetnih 600 milijonov evrov.