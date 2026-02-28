Prvi 'hat-trick' Yamala za prepričljivo zmago Barce

Lamine Yamal je dosegel prvi trojček golov na tekmi španske lige. V obračunu prvega in tretjega v la ligi je že v prvem polčasu udaril dvakrat v razmaku devetih minut in močno načel rumeno podmornico.
Po tretjem golu v 69. minuti - vmes je na začetku drugega dela Villarreal z golom Papeja Gueya še nekoliko zapretil - je postal najmlajši nogometaš v španski ligi v tem stoletju z doseženimi tremi goli na eni tekmi pri 18 letih in 230 dneh.
V končnici tekme je zmago blaugrane potrdil še Robert Lewandowski. V prvi današnji tekmi sta Rayo Vallecano in Athletic Bilbao igrala 1:1, poleg tekme med Atleticom in Oviedom bo zvečer še obračun Mallorca - Sociedad.
Na lestvici ima Barca ob odigrani tekmi več 64 točk, Real s tekmo manj pa 60, medtem ko je Villarreal ostal pri 51 točkah.
Špansko prvenstvo, 26. krog, izidi petkove in sobotnih tekem:
Levante - Alaves 2:0 (0:0)
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1:1 (1:0)
Barcelona - Villarreal 4:1 (2:0)
Mallorca - Real Sociedad -:-
