Nogomet

Prvi 'hat-trick' Yamala za prepričljivo zmago Barce

Barcelona, 28. 02. 2026 18.17 pred 1 uro 1 min branja 21

Avtor:
A.V. STA
Lamine Yamal

Nogometaši Barcelone so v osrednji tekmi 26. kroga španske lige s 4:1 premagali Villarreal in začasno vodstvo na lestvici povečali na štiri točke. Prvič v karieri je "hat-trick" dosegel mladi domači zvezdnik Lamine Yamal. Atletico Jana Oblaka bo zvečer gostoval pri Oviedu.

Lamine Yamal je dosegel prvi trojček golov na tekmi španske lige. V obračunu prvega in tretjega v la ligi je že v prvem polčasu udaril dvakrat v razmaku devetih minut in močno načel rumeno podmornico.

Po tretjem golu v 69. minuti - vmes je na začetku drugega dela Villarreal z golom Papeja Gueya še nekoliko zapretil - je postal najmlajši nogometaš v španski ligi v tem stoletju z doseženimi tremi goli na eni tekmi pri 18 letih in 230 dneh.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V končnici tekme je zmago blaugrane potrdil še Robert Lewandowski. V prvi današnji tekmi sta Rayo Vallecano in Athletic Bilbao igrala 1:1, poleg tekme med Atleticom in Oviedom bo zvečer še obračun Mallorca - Sociedad.

Na lestvici ima Barca ob odigrani tekmi več 64 točk, Real s tekmo manj pa 60, medtem ko je Villarreal ostal pri 51 točkah.

Špansko prvenstvo, 26. krog, izidi petkove in sobotnih tekem:
Levante - Alaves 2:0 (0:0)

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1:1 (1:0)

Barcelona - Villarreal 4:1 (2:0)

Mallorca - Real Sociedad -:- 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet špansko prvenstvo barcelona villareal lamine yamal

Kolllerik
28. 02. 2026 20.36
Poezija tole dons, ni kaj. Vse se da, če se hoče! In Villareal je le nekdo v tej ligi. Čestitke mlademu super zvezdniku Yamalu za prvi trojček. In vsem ostalim. Lepa zmaga! Visca Barca 💪
Odgovori
0 0
Loptass
28. 02. 2026 20.33
So se pa hotli sodniki potrudit in Lewandowskem vzeti gol, zaradi fantomskega prepovedanega polozaja, za katerega se je iz letala videlo, da ni bilo niti blizu....ampak se jim ni izšlo.
Odgovori
+1
1 0
Jevgenij Suhov
28. 02. 2026 19.53
recept za katastrofo je, ko igrajo Martin, Olmo in Tores, pa še po možnosti Casado…. Če bodo vsi zdravi in brez poškodb, lahko daleč pridejo…brez podarjenih penalov. Videli smo danes spet vso kvaliteto in poštenost sodnikov perezlige..
Odgovori
+5
6 1
NoriSušan
28. 02. 2026 19.57
Iskreno istega mnenja. Torres mora mal začet delat na zaključkih, v obrambi pa raje Araujota kot Martina, Casado pa tko tko no-mi je Bernal dost boljši. Mislem da lih lige prvakov ne bo ostalo pa zna bit. Upamo na najboljše
Odgovori
+5
5 0
Kolllerik
28. 02. 2026 20.37
Torres je dober za menjavo tam po 70. minuti, kot joker s klopi.
Odgovori
0 0
Jevgenij Suhov
28. 02. 2026 19.48
spet udarila ta muha enodnevnica, to dela že dve ali tri leta…
Odgovori
+9
9 0
NoriSušan
28. 02. 2026 19.49
Se vidi kdo dejansko dela kdo se pa na penalih šlepa haha. Zlate žoge pa zaenkrat ne štejejo a ne k je nazadne Benzema dobu Vini, Bellingham pa ostali pa še čakajo. Pa taki prvaki.
Odgovori
+5
5 0
ViscaB
28. 02. 2026 19.41
Dober je tale novi fati🤣🤣🤣
Odgovori
+10
10 0
NoriSušan
28. 02. 2026 19.47
Še mal pa bo Penalppeja prehitu
Odgovori
+7
7 0
Kolllerik
28. 02. 2026 20.38
Če bo Yamal takole igral, mu bo sam manucao dvignil ceno na 400 +...
Odgovori
0 0
friki24
28. 02. 2026 19.38
Po dolgem casu lahko recem, da je bila to zelo dobra tekma v vseh aspektih igre. Saj v mojih oceh. Odlicno pozicioniranje. Tudi zelo dobro izvajanje pressinga. Yamal se enkrat vec pokazal razkosen talent, ki ga premore in hejterjom zaprl usta. XXX kaze zakaj ga klicejo potter. Sam je skreiral zadnja dva gola. Bernal prav tako odlicno in kaze, da je ekvivalentna menjava De Jongu. Pravzaprav je cela ekipa z nekaj izjemami bila odlicna. Seveda pa ne morem, da ne bi omenil poskusa ocitne kraje na koncu z izmisljenim offsidom. Kaksna sramota ponovno vsem na oceh!
Odgovori
+9
10 1
NoriSušan
28. 02. 2026 19.45
Hvala bogu so sodniki bli pošteni se mi zdi. Morm rečt da se liga prebuja
Odgovori
+2
2 0
drimtim
28. 02. 2026 19.37
Bravo mladina ,naslednji prosim.
Odgovori
+6
7 1
NoriSušan
28. 02. 2026 19.43
Pomojem se sam za bat polfinala lige prvakov kjer se mi zdi Arsenal kjer če bo vse kot do zdaj se mi zdi bi izpadli ker zaenkrat res dobro špilajo. Ostalo pa kot lani po mojih predikcijah
Odgovori
+3
3 0
fihner
28. 02. 2026 19.25
Bravo Barca, to mi delaj!
Odgovori
+4
5 1
NoriSušan
28. 02. 2026 19.27
Pa brez penalov
Odgovori
+3
4 1
Vladimir.Krutov
28. 02. 2026 19.22
Vse gre po planu...
Odgovori
+4
5 1
NoriSušan
28. 02. 2026 19.23
Zaenkrat res haha
Odgovori
+3
4 1
NoriSušan
28. 02. 2026 19.14
Ponovno brezkompromisno in nesporno in zasluženo. Yamal se končno nauču podajat in strelat in zato poslednično tudi Hattrick. Obramba je tudi delovala boljše. Kounde dost boljši kot zadnje tekme, Balde se malce lovil, Cubarsi top brez pripomb. Bernal na sredi se tudi pokazal od Olma pa sem malce več pričakoval. Nove tri točke in pomembna prednost na prvem mestu. Čakamo pa da vidimo kaj bojo dons ostali napisal kaj smo oropal. Spet La Liga Negreira??
Odgovori
+5
6 1
modelx
28. 02. 2026 19.38
če bodo pridni, jim bomo kakšen % negreire po ugodni ceni prodali / :)))))) /, da jim ne bo potrebno perezgatepenalov drago kupovati
Odgovori
+3
4 1
NoriSušan
28. 02. 2026 19.48
Sej je že zdej dost poceni se mi zdi. Kar naenkrat sploh ni več Negreire ko je Tebas vsem gobčke zaprl hahah. Vsaj po mojem
Odgovori
+3
3 0
