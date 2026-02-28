Prvi 'hat-trick' Yamala za prepričljivo zmago Barce

Lamine Yamal je dosegel prvi trojček golov na tekmi španske lige. V obračunu prvega in tretjega v la ligi je že v prvem polčasu udaril dvakrat v razmaku devetih minut in močno načel rumeno podmornico.

Po tretjem golu v 69. minuti - vmes je na začetku drugega dela Villarreal z golom Papeja Gueya še nekoliko zapretil - je postal najmlajši nogometaš v španski ligi v tem stoletju z doseženimi tremi goli na eni tekmi pri 18 letih in 230 dneh.