Prvi kvalifikacijski poraz Argentine po sedmih letih zaznamoval strasten Messi

Argentina je doživela prvi poraz po osvojitvi svetovnega prvenstva v Katarju. V Buenos Airesu je na obračunu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2026 od Lionela Messija in druščine bil boljši Urugvaj (0:2). Pričakovano temperamentni obračun je zaznamoval tudi krajši prepir Lionela Messija z nasprotniki.

Na klopi Urugvaja sedi legendarni argentinski strateg Marcelo Bielsa, ki je očitno našel recept za zmago proti svojim rojakom. Za Urugvajce sta v 41. in 87. minuti zadela Ronald Araujo (Barcelona) in Darwin Nunez (Liverpool). Argentinci so izgubili prvič po presenetljivem porazu proti Saudovi Arabiji v skupinskem delu minulega svetovnega prvenstva.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

To je bil tudi njihov prvi poraz na domačih tleh po letu 2016, ko je prav tako v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo bil boljši Paragvaj. Tekmo je zaznamoval tudi kratek prepir med nogometaši, v katerega se je s komolcem vključil tudi Lionel Messi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Brazilija znova klonila Argentinci kljub porazu ostajajo na vrhu kvalifikacijske skupine s štirimi zmagami na petih tekmah in 12 točkami. Sledi Urugvaj z 10 točkami, Brazilija pa se po petih odigranih tekmah nahaja na petem mestu. Brez poškodovanega Neymarja so Brazilci tokrat doživeli poraz proti Kolumbiji, ki je tako ostala edina neporažena reprezentanca v južnoameriških kvalifikacijah. V domači Barranquilli je še en nogometaš Liverpoola Luis Diaz nadaljeval svojo odlično formo in dosegel oba zadetka (75., 79.). Brazilci so tekmo sicer začeli odlično, saj je nogometaš Arsenala Gabriel Martinelli svoje moštvo v vodstvo popeljal že v 4. minuti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Berizzo ni več selektor Čila Argentinski trener Eduardo Berizzo ni več selektor nogometne reprezentance Čila. Berizzo je odstopil s položaja po neodločenem izidu v južnoameriških kvalifikacijah proti Paragvaju (0:0). Čile trenutno zaseda osmo mesto v kvalifikacijah za SP leta 2026 s petimi osvojenimi točkami po petih krogih. 54-letnik je po zadnjem obračunu proti Paragvaju oznanil odhod s položaja v "upanju na boljše rezultate in uvrstitev na SP". Berizzo je 27. maja lani na selektorskem mestu zamenjal Martina Lasarta, kariero pa je začel prav leta 2007 kot tedanji pomočnik rojaka Marcela Bielse ob vodenju čilske reprezentance.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke