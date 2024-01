Prvi Litovec v vijoličastem dresu

Pred zborom moštva ob sredini večerji in začetkom priprav (prvi trening bo v četrtek dopoldne) še ena kadrovska novica iz tabora NK Maribor. Na uradni spletni strani so napovedali prihod novega obrambnega nogometaša. Pijus Širvys, 25-letni reprezentant Litve je podpisal pogodbo do poletja 2026. "Glede na to, da smo na desni strani zelo okrnjeni, saj imamo trenutno na voljo le Žiniča, smo potrebovali rešitev za povečanje konkurence. Martin Milec se namreč postopoma vrača po dolgi, neprijetni poškodbi in je še vprašljivo, kako dolgo bo trajalo okrevanje. Igralcev, kot je Pijus, ni veliko na tržišču. Prihaja kot prost igralec, ki redno igra za državno reprezentanco in ima spoštljivo statistiko. Po opravljenem skavtingu in pridobljenih informacijah tudi značajsko ustreza našim zahtevanim merilom. Ob bojevitosti in izpolnjevanju obrambnih nalog se odlikuje tudi s kreativnostjo v fazi napada. Hkrati pa ima veliko željo po dokazovanju in sprejema prihod v Maribor kot velik izziv. Hitro smo sklenili dogovor in Pijus se bo moštvu pridružil že na skupni večerji pred začetkom priprav," je odločitev za uradno klubsko spletno stran pojasnil športni direktor Marko Šuler.