Prvi mož Interja za 24UR: Handanović ima s klubom izjemen odnos

"Ko smo prišli v klub, je bil cilj vrniti Inter nazaj na vrh," nam je pred velikim finalom Lige prvakov zaupal predsednik Interja Steven Zhang. Kitajski poslovnež je v petih letih na čelu kluba osvojil vse mogoče lovorike na Apeninskem polotoku. Pred Nerazzurri je sedaj priložnost, da postavijo piko na i izjemnemu, a tudi precej turbulentnemu obdobju. "V finalu se lahko zgodi vse," pred nocojšnjim spektaklom še pravi Zhang, ki je imel za Samirja Handanovića zgolj izbrane besede.

"Ko smo prišli v klub, je bil zagotovo cilj vrniti Inter nazaj na vrh in nastopati v finalih evropskih tekmovanj. V sedmih letih smo osvojili vse mogoče domače naslove. Igrali smo dva finala. Zdaj bomo še enega. Smo na poti oziroma že dosegamo naše cilje, zaradi česar smo zelo veseli," je od veselja kipel Steven Zhang, ko smo ga pred naš mikrofon ujeli, potem ko si je njegov Inter proti mestnemu tekmecu Milanu izboril istanbulsko vozovnico.

31-letni milijarder je na čelo milanskega velikana prišel oktobra 2018, ko je Inter že več kot sedem let čakal na novo lovoriko. Pod Zhangovim vodstvom se je to spremenilo leta 2021 z naslovom italijanskega prvaka. Za nameček so Nerazzurri nedavno proti Fiorentini ubranili zmago v domačem pokalu. Takrat so bili v vlogi favoritov, v Istanbulu pa bo nocoj ravno obratno. Stavnice namreč močno favorizirajo angleške serijske prvake. Slavje Interja bi predstavljalo eno največjih evropskih presenečenj v moderni dobi. "Finale je finale. Verjamemo, da ga lahko dobimo. Zgodi se lahko vse. Ostati moramo skromni in osredotočeni," je o receptu za presenečenje proti Manchester Cityju razmišljal Zhang.

icon-expand Prvi mož Interja pred finalom Lige prvakov poudarja, da bodo morali za morebitno presenečenje ostati skromni in osredotočeni. FOTO: 24u.com

'Je edini trener, ki me ni prosil za nove nogometaše' Glede na pričakovanja pred sezono je veliko presenečenje že to, da je Inter sploh prišel v veliki finale. V skupini z Bayernom in Barcelono mu niso pripisovali veliko možnosti za napredovanje, obenem je iz boja za naslov v Serie A izpadel že nekaj mesecev pred koncem sezone. Zhangu se je na koncu izplačalo zaupanje v sicer pogosto kritiziranega trenerja Simoneja Inzaghija, ki so mu mediji na Apeninskem polotoku še pred nekaj meseci množično iskali naslednika.

icon-expand Zhangu se je obrestovalo zaupanje v Simoneja Inzaghija. FOTO: AP

"Sodeloval sem že z veliko trenerji, a z nikomer, ki bi v najzahtevnejših situacijah premogel toliko mirnosti. Morda je to njegova največja vrlina. Je pa tudi edini trener, ki me ni prosil za nove nogometaše," je predsednik kluba pohvalil Inzaghija in posredno zbodel nekdanjega trenerja Antonia Conteja. Ta je Inter leta 2021 popeljal do Scudetta, a ga kmalu zatem zapustil, potem ko se ni strinjal s prodajo nekaterih najboljših igralcev.

Prenos spektakla iz Istanbula nocoj na POP TV in VOYO. S studijskim delom, v katerem bomo gostili Slavišo Stojanovića in Damirja Skomino, pričnemo ob 20. uri.

Nadomestil ga je prav Inzaghi, ki lahko postane prvi italijanski trener, ki bi Inter popeljal do naslova v Ligi prvakov. Milančani v svojih vitrinah že imajo tri evropske naslove, a sta pri njih kot trenerja sodelovala Argentinec Helenio Herrera (dvakrat) in Portugalec Jose Mourinho. Za kapetana kluba zgolj izbrane besede:

Čeprav letos v Ligi prvakov ne dobiva priložnosti, je Zhang med razlogi za uspeh izpostavil tudi slovenskega čuvaja mreže Samirja Handanovića. Pri 38 letih ima daleč najdaljši staž med aktivnimi nogometaši, zaradi česar imajo njegove besede v garderobi posebno težo. "V klubu je že ogromno časa. Je zelo resen, vedno sva zelo dobro komunicirala. S klubom in mano ima izjemen odnos. Vsakodnevno pomaga trenerju in ekipi. Z njim smo izjemno zadovoljni. Zanj in za njegovo kariero je uvrstitev v finale izjemen dosežek."

icon-expand Nogometaši Interja s predsednikom Stevenom Zhangom proslavljajo zmago v finalu italijanskega pokala. FOTO: AP