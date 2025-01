Prvi mož La Lige odločno proti registraciji Danija Olma

"Smo proti registraciji Danija Olma. Odgovornim institucijam smo že poslali potrebno dokumentacijo, da se odločitev spremeni," izjavo Javierja Tebasa povzema Marca. Predsednik španskega prvenstva je izrazil prepričanje, da bodo dosegli predčasni preklic začasne registracije, ki sicer velja za čas, ko španski višji športni svet presoja, ali Barcelona izpolnjuje vse finančne pogoje za Olmovo dejansko registracijo.

Zanimivo je, da so se vodstvu La Lige glede Olmovega igranja pritožili številni klubi. Tebas razume njihove pritožbe. "Imajo prav. Če kot prvenstvo vlagamo pritožbe, je to zato, ker verjamemo, da odločitve niso bile v skladu z zakoni in pravnimi standardi." Je pa kljub temu pomiril navijače blaugrane z besedami, da bodo zadnje tekme, na katerih je Olmo igral, zagotovo štele in jih ne bo treba ponavljati, kar so bile pobožne želje navijačev drugih klubov.