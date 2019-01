Prvi mož Uefe izrazil sožalje Crveni zvezdi

"Dragoslava Šekularca si bomo zapomnili kot enega najboljših in obenem najbolj priljubljenih jugoslovanskih nogometašev, ki je zaznamoval eno obdobje evropskega in svetovnega nogometa. Zapomnili si ga bomo kot velikega šampiona, ki je s svojim klubom osvojil osem lovorik, pet prvenstvenih in tri pokalne, še posebno pa bo ostal v spominu, ko je leta 1960 Jugoslavijo popeljal do velikega finala in srebrne kolajne na evropskem prvenstvu v Franciji. Bil je vzor mnogim generacijam in zasluženo prejel status legende. Spomini na njegove čarovnije, preigravanja in zadetke so še danes živi. Vsi, ki smo rasli ob jugoslovanski reprezentanci, ga bomo ohranili v najlepšem spominu," je v pismu zapisal Aleksander Čeferin.