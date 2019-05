Prvi na Ancelottijevem seznamu želja je Iličić

V Serie A je izjemno zanimiv boj za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja, odločal bo zadnji krog prvenstva. Juventus je že nekaj časa državni prvak, Napoli je "zabetoniran" na drugem mestu, obe zasedbi bosta igrali v elitni konkurenci v novi sezoni. Ostaja boj za dve mesti, v "igri" pa so štiri moštva: Atalanta z Josipom Iličićem, milanski inter s Samirjem Handanovićem, AC Milan in Roma. Atalanta in Inter imata 66 točk, Milan ima točko manj, Roma pa tri.

Josip Iličić v tej sezoni igra fenomenalno, med sezono ga je za nekaj časa ustavila bolezen, dosegel je 13 golov in dodal še devet podaj. V zadnjem času so vse pogostejše govorice, da ga ima številne mamljive ponudbe. V vrsti "stoji" tudi Napoli s trenerjem Carlom Ancelottijem. Italijanski Eurosport poroča, da je slovenski nogometaš na vrhu njegovega seznama želja, pripravljeni so mu ponuditi triletno pogodbo s plačo 2,2 milijona evrov letne plače (trenutno 1,5 milijona) in plačati 12 milijonov odškodnine za prestop.

Iličiću pogodba pri Atalanti poteče ob koncu naslednje sezone (2019/2020), obstaja pa možnost, da ostane še (vsaj) eno sezono. Če bo Atalanta igrala v Ligi prvakov, verjetno ne bo želel menjati sredine. Atalanta ima usodo v svojih rokah, ob zmagi v gosteh proti Sassuolu imajo mesto zagotovljeno. Slovenski reprezentant v Italiji igra od leta 2011, ko je oblekel dres Palerma, dvakrat je dosegel po 15 golov v sezoni (lani za Atalanto in pri Fiorentini v sezoni 2015/2016).