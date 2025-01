Prvi odhod iz Stožic, a Boromisa miri, da razprodaje ne bo

Za nogometaši Olimpije je sanjski prvi del sezone. V domačem prvenstvu imajo šest točk prednosti, napredovali so v Konferenčni ligi.

Olimpija bo namreč, vsaj tako obljublja športni direktor Goran Boromisa , v zimskem prestopnem roku zadržala vse glavne tvorce uspeha iz prvega dela sezone, ko so si zmaji prvič zagotovili evropsko pomlad – februarja jih čaka play-off za osmino finala Konferenčne lige z banjaluškim Borcem.

Navadili smo se, da slovenski klubi že med sezono težko zadržijo svoje najbolj izstopajoče posameznike. Pogosto so prav zato izostali rezultati, sploh na evropski sceni, kar pa se očitno spreminja.

Za dodatno zadovoljstvo navijačev zmajev je poskrbelo dejstvo, da so v Stožicah že pred odhodom na priprave v Španijo rešili težavo v konici napada, kjer bodo do konca sezone brez poškodovanega Pedra Lucasa . Kot zamenjava zanj je prišel obetavni Estonec Alex Tamm .

"Veliko je ponudb, a povedali smo že, da ne bomo prodajali. Razmišljamo o igralcih, ki bi nam lahko prinesli še kaj več. Pomembno je, da ne bo razprodaje. To je zagotovo uspeh. Smo v situaciji, kjer lahko kupimo igralca, če začutimo, da je pravi za nas," je pojasnil Boromisa.

Da v Stožicah po (pre)dolgem času razmišljajo dolgoročno, nakazujeta tudi novi pogodbi za Marcela Ratnika in Dina Kojića. Podaljšanje, ki sta ga z zmaji sklenila konec novembra, nikakor ne zagotavlja, da bosta v Stožicah ostala do konca svojih pogodb (2028 in 2029, op. a.), a klubu v primeru prodaje jamči zajetno odškodnino.