Atletico z izjemnim Oblakom na čelu sredi Barcelone pokoril blaugrano

Nogometaši Atletico Madrida so po preobratu prišli do izjemno pomembne zmage in velikih treh točk, s tem pa tudi splezali na vrh lestvice španskega prvenstva. V 18. krogu La Lige so sredi katalonske prestolnice z 2:1 ugnali nogometaše Barcelone, ki so sedaj padli na drugo mesto in imajo tri točke zaostanka za colchonerosi.