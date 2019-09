Prvi poraz Atletov v sezoni, Oblak predčasno končal tekmo

Trener Reala Zinedine Zidane je presenetil z izbiro prve postave, saj je v deževnem Madridu pred precej okrnjenim številom navijačev (nekaj več kot 60.000) priložnost od prve minute proti Levanteju dobil brazilski napadalec Vinicius Junior , medtem ko je novi zvezdnik "belega baleta" Eden Hazard ostal na klopi. Gareth Bale, ki se je tako izkazal pred reprezentančnim premorom, je moral še odslužiti kazen zaradi izključitve v Vila-realu, medtem ko Zidane ni mogel računati niti na poškodovanega Luka Modrića in je na klopi pustil še številne nogometaše, ki so pred sezono v klub prišli kot velike okrepitve: Luka Jovića , Ferlanda Mendyja , Ederja Militaa in Rodryga, ki se jim je prvič priključil tudi novi vratar Alphonse Areola .

Vazquez je v 22. minuti zatresel Levantejev okvir vrat, potem ko sta žogo realovcem priborilaCasemiroin Kroos, tri minute kasneje pa je "kraljevi klub" le povedel. Daniel Carvajal je pobegnil po desni, nato pa si pripravil predložek s slabšo levico in v sredin idealno zaposlilBenzemaja, ki je z glavo matiral Fernandeza. Kmalu je Francoz zabil še četrti gol na zadnjih štirih tekmah, s katerim se je prebil med 20 najboljših strelcev v zgodovini Primere in se izenačil z legendarnim Barceloninim strelcem Juliem Salinasom (152 golov). Levantejevi nogometaši so na sredini igrišča izgubili žogo, James Rodriguez pa je v prostoru lepo zaposlil Benzemaja, ki pred Fernandezom ni grešil. Polčas se je končal z zadetkom Casemira, ki je z enostavnim strelom pred vrati zaključil izvrstno akcijo, v katero so bili vpleteni Benzema, Vazquez in z zaključno podajo Vinicius.

Ko se je že zdelo, da bo drugi polčas potekal v podobnem slogu kot prvi in se je ob robu igrišča za nameček začel ogrevati še Hazard, je Levante znižal na 1:3. Predložek s strani je v 49. minuti malce srečno našel Borjo Mayorala, produkt Realove nogometne šole pa pred Thibautom Courtoisom ni imel milosti. Levante se je "dvignil", medtem ko bi Real lahko spet na prednost treh golov ubežal v 57. minuti, ko je po preigravanju razpoloženi Benzema le za las zgrešil s strelom na oddaljenejšo vratnico. Zidane je po uri igre opravil dvojno menjavo in kapetana Sergia Ramosa ter Casemira zamenjal z Militaomin Hazardom. V 62. minuti je VAR upravičeno razveljavil zadetek Viniciusa, štiri minute kasneje pa je Hazarda po samostojnem prodoru uspel ustaviti šele vratar Fernandez.

Po podaji Rodrigueza je nato zapretil še Vinicius, a je bil spet na mestu Fernandez, v 75. minuti pa je vrag dokončno odnesel šalo: Gonzalo Melero je po podaji iz kota ušel Carvajalu in z glavo na oddaljenejši vratnici ukanil nemočnega Courtoisa. Po tem, ko so v 83. minuti z ovacijami nagradili Benzemaja, ki ga je zamenjal Jović, je navijače na Bernabeuu čakala napeta končnica tekme, v kateri so imeli valencijski "žabci" kar dve veliki priložnosti. Najprej je Courtois z izvrstnim posredovanjem ustavil strel z glavo Rubena Veza, še globlje v sodnikovem podaljšku pa je Jose Luis Morales ušelMarcelu in bi s strelom na bližnjo vratnico kmalu presenetil Courtoisa, a mu ni uspelo.

Prvi poraz Atletica in predčasna prha za Oblaka