Prvi poraz sezone: Mura padla v Šiški

Prvi polčas v Ljubljani je ponudil precej razburljivih dogodkov, obe ekipi sta si priigrali kar nekaj priložnosti, obe pa sta tudi dosegli po en zadetek. Povedli so gosti v 16. minuti, ko jeLuka Bobičanecob visokem pritisku Brava stekel v protinapad, prišel v kazenski prostor in matiralIgorja Vekića. Bravo je zasluženo izenačil v 44. minuti, ko je unovčil pritisk proti Murinim vratom. Mustafa Nukić je najprej poskušal, a se je žoga nato odbila do Martina Kramariča, ki jo je v kazenskem prostoru poslal v mrežo. Sicer je imel pri domačih tri lepe priložnosti Michele Šego, v 10. minuti je le za malo zgrešil s strelom z glavo, v 22. je bil sam pred Matkom Obradovićem, a je znova zgrešil cilj, v 40. pa je Murin vratar obranil njegov poskus iz bližine. Pri domačih sta bila nevarna tudi poskusa Davida Brekala in Sandija Ogrinca v 25. in 41. minuti, pri gostih pa velja omeniti še poskusaAndrije Filipovića v 10. in Bobičanca v 29. minuti. Posebej po slednjem poskusu od daleč se je moral Vekić izkazati. Bravov vratar je dobro posredoval tudi v 51. minuti po strelu Tomija Horvata, v 66. pa je najprej Matko Obradović o obranil strel Luke Žinka z glavo iz bližine, v nadaljevanju akcije pa je nato po podaji z leve strani na drugi vratnici z glavo zadel Vanja Drkušić. Ante Šimundža je poskusil z menjavami poskrbeti za preobrat, a vse skupaj ni dalo želenih sadov, tako da so se domači veselili velikih treh točk.

Izid:

Bravo - Mura2:1 (1:1)

Kramarič 44., Drkušić 66.; Bobičanec 16.